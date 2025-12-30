被詐騙不是笨，也不一定是貪心！犯罪心理教授揭：你是怎麼一步步「自己把錢交出去」的

🎧 通勤、做家事，【下載】Podcast 《健康問良醫》，讓您健康輕鬆聽 ❗

下班滑手機、買個東西、想讓存款多長一點，這些再日常不過的行為，怎麼會一步步變成詐騙的入口？中正大學犯罪防治學系戴伸峰教授提醒，現代詐騙早就不是「碰運氣」的騙術，而是一套高度系統化、專門利用人性的流程。更重要的是，被害者往往不是不聰明，而是太想把生活過得更穩、更有未來；真正該做的，不是羞辱自己或責怪受害者，而是學會在「怪怪的」那一刻，立刻用對方法求證、求救。

詐騙金額為什麼大家「沒感覺」？

談到詐騙，很多人聽到一年幾百億會「傻住」，但很快又覺得離自己很遠。戴伸峰教授提到，如果你打開「165打詐儀錶板」，你會看到詐騙不是年底結算才冒出來的數字，而是從凌晨到上午、每一刻都在累積的損失，而且你甚至可以查到「你所在縣市」的案件與財損狀況。

廣告 廣告

其中，新竹長期在詐騙被害額上名列前段班之一，教授的觀察是，新竹地方不大、許多人生活採買更仰賴網購，於是「購物糾紛」與「一頁式廣告」、「會員集點式購物」等模式，就更容易被詐團「黏上去」。換句話說，你以為只是買東西省時間，對方可能把它設計成一條龍的詐騙管道。

為什麼假投資最凶？因為它專挑「有能力、也願意拼」的人下手

詐騙類型裡，假投資的案件數未必最多，但金額往往最高，甚至可能占整體財損的大宗。教授說，假投資詐騙的攻擊對象，本來就不是「手上只剩本金、騙完就沒了」的人，而是那些仍想兢兢業業做生意、想讓未來更穩、甚至願意借錢加碼、期待更大回報的人。

也因此，當外界用「你就是貪」來解釋受害者時，教授反而想先把這句話拆掉，想讓收入更好、生活更安穩，並不等於貪心。真正危險的是，詐騙集團擅長讓你覺得「這次是機會、再不做就沒了」，再把你的焦慮與期待，一步步推向「自己親手把錢交出去」。

消費糾紛不一定是詐騙，但詐騙常有一個共同結構

很多人遇到網購問題、健身房契約、線上課程等糾紛，第一時間會猶豫，這到底是糾紛，還是詐騙？教授提出一個很清楚的判斷框架：詐騙常見的核心結構是「四個要件」，使用詐術、使人陷於錯誤、加害者與被害者共同完成、造成財產損失。

其中最致命的，是第三點「共同完成」。因為多數犯罪是對立的：你不會牽著手讓對方傷害你；但詐騙不同，它常是對方一路帶著你操作，教你怎麼按 ATM、怎麼轉帳、怎麼設定、怎麼對警察說話，到最後，你不是被搶走，而是「在對方指令下完成整件事」。也因為如此，詐騙對受害者的心理傷害特別大：很多人不是不知道怪，而是很難接受「自己怎麼會做出那個動作」，最後只能用各種方式自我安慰，甚至出現「我至少做了好事」的認知失調。

以為只是「借帳戶、給帳本」？個資也是財產，外流就是損失

另一個常見陷阱就是，有人用幾千元收購存摺、帳本，說是「家裡沒用的本子拿來印一印」；也有青少年覺得「那只是打電動的假帳號」。教授強調，這些都不是小事，因為它們都可能連回你本人，你的個資、帳戶、帳號，本質上就是你的財產。一旦變成人頭帳戶或洗錢工具，後續可能衍生成為更嚴重的法律風險，而許多人直到出事才知道事情不是「幾千塊的小打工」而已。

詐欺犯真的沒有同理心嗎？更像是「距離」讓他感覺不到你的痛

教授也提出一個很重要的現象，網路社會讓詐騙變成「遠距犯罪」。對方看著的只是匯款數字的變化，不需要面對你的哭、崩潰、生活被摧毀；當人與人之間的距離變遠，疏離感上升，加害者就更容易產生「我沒傷害到你，我只是讓數字移動」這種扭曲合理化。

他分享的例子也很矛盾：有車手拿到老奶奶給的錢會掉眼淚，因為那一刻他看見一個真實的人；但當你問他「如果有人騙你阿嬤呢？」他又瞬間暴怒，表示他其實知道這是傷害。問題在於，遠距、看不到受害者的痛，會讓「知道」被切斷成「感覺不到」，而感覺不到，就更容易再犯。

最實用的反詐不是背一堆招：你只要記得「怪怪的就打 165」

談到怎麼自保，教授的建議很簡單，你不用先判斷是不是詐騙，只要覺得怪，就先打165。165會傾聽你遇到的狀況，並告訴你近期是否有類似案例、常見手法，讓你立刻「起戒心」。

教授也提醒，詐騙集團最常用兩句話來封鎖你的求助：第一句是「你現在不決定以後就沒機會」，第二句是「這是專屬於你的，不要告訴別人」。前者用恐懼逼你快做決定，後者切斷你向外求證的管道。只要聽到類似語氣，就應該立刻停下來，你不是在錯過機會，你是在保住自己。

遇到類似狀況，很多親友的第一反應會是責怪、情勒，反而刺激你「不服輸、再做一次證明給你看」，讓你更陷其中。至於警方與民代，各自有其角色，但在「查證與辨識手法」這件事上，165是最直接、最專業的入口，先求證、先止血，才談後續報案或處理。

你可以立刻做的3件事：把「被牽著走」改成「我先停一下」

先停：任何涉及轉帳、提供帳號密碼、輸入驗證碼的要求，一律先停。

先驗證：不照對方給的聯絡方式回撥，改用官方管道（或直接 165）。

先求助：把「我怕被笑」換成「我想保住自己」，你只要覺得怪，就值得打那通電話。

被騙後最需要的不是責備，而是「讓人敢求救」

社會習慣用「笨、貪」來解釋受害者，反而會讓被騙的人更不敢說、更不敢求助，甚至因為不服輸而想「再試一次證明給你看」，結果越陷越深。

戴伸峰教授強調，詐欺被害者絕對不必然是笨，很多人甚至很聰明，只是他努力想讓生活更好，而這本來就不是罪。真正重要的是：當你覺得哪裡不對勁，立刻停、立刻查、立刻求助，讓自己有機會在「被牽著走」之前，先把方向盤握回來。

延伸閱讀

被詐騙怎麼辦？錢拿的回來嗎？快學會這3步驟助追回財損

快收藏》銀髮族成詐騙集團的肥羊！律師公開詐騙老人手法前３名，教你８個做法預防長輩被騙

假冒「胡瓜」借錢，騙董至成85萬！心理師教你破解：詐騙集團常用的「驗證偏誤」手法

責任編輯：陳宛欣

核稿編輯：林勻熙

更多良醫文章

被老公嫌魚腥味、拒絕行房！劉博仁醫師：妳的念珠菌好不了，原來跟「愛吃●●」有關

他幫「腎臟」做復健，腎功能、血壓都正常，還瘦12公斤！日本腎臟復健學會前理事長推薦「2大強腎運動」

