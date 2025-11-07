被詐！假體育網站下注「贏錢不出金」 警偵破跨海博弈金流逾4億

台中警方日前破獲一起跨海博弈詐騙案，逮捕31歲何姓主嫌等12人，查扣大批贓證物！這個詐騙集團假藉體育網站名義進行詐騙和洗錢，金流高達4億元，獲利超過2000萬元。犯罪手法包括透過運動賽事直播間交友、設立虛假體育網站吸引受害者下注，並在受害者贏錢後拒絕出金。受害者除了台灣民眾，還有大陸人士。警方呼籲民眾切勿輕易相信來路不明的運動賽事博弈網站，以免荷包大失血！

運彩賭盤藏陷阱！「贏錢不出金」台中詐騙集團栽了。(圖／TVBS)

台中刑警大隊近日成功破獲一起跨海博弈詐騙案，警方在南屯區一處大樓內攻堅搗破博弈機房，逮捕31歲何姓主嫌及11名共犯。這個詐騙集團假藉體育網站名義進行詐騙和洗錢，金流高達4億元，獲利超過2000萬元。犯罪手法包括透過運動賽事直播間交友、設立虛假體育網站吸引受害者下注，並在受害者贏錢後拒絕出金。受害者不僅包括台灣民眾，還有大陸人士。

運動賽事博弈詐騙 台中警逮12人起訴。(圖／TVBS)

警方行動時動用大批警力，躲在樓梯間等待時機。當警察衝進辦公室時，發現還有一道門阻擋，於是立即砸破玻璃進入。面對試圖逃跑的嫌犯，警方大聲喝斥制止。台中刑警大隊在這次行動中成功逮捕何姓主嫌等12人，並查扣桌上型電腦和現金80多萬元等證物。

運彩賭盤藏陷阱！「贏錢不出金」台中詐騙集團栽了。(圖／TVBS)

刑警大隊偵五隊隊長李嘉興表示，這個詐騙集團經營運動賽事博弈網站，許多玩家在贏錢後無法取得賭金。警方調查發現，詐騙集團的手法相當精密，他們會先讓員工加入各大網路運動賽事直播間，以聊天方式交友博取信任，再推薦被害人加入他們設立的「體育網站」成為會員。為了增加可信度，他們還設定網站顯示會員人數超過百萬，成功取得被害人信任後誘導他們儲值下注。

運動賽事博弈詐騙 台中警逮12人起訴。(圖／TVBS)

這個詐騙集團不僅針對台灣民眾行騙，還有大陸人士受害。更令人擔憂的是，主嫌還以客服、文書工作人員等名義在求職網站招攬員工，引誘求職者加入犯罪行列。警方將12名嫌犯移送台中地檢署偵辦，檢方已依賭博、詐欺等罪嫌將他們起訴。

