被詐1200萬！警諷「還活著喔」母女檔身亡 獨子鬥法詐團 一審判車手賠216萬

台北市甯姓母女因為誤信詐團投資廣告，慘遭詐騙1200萬元，母女生前報案時還遭內湖分局港墘派出所劉姓警員冷言冷語「你還活著喔」，母女倆受不了刺激輕生離世，懲戒法院去（2025）年5月判劉員休職6月。甯母之子對詐團車手提告討461萬，士林地院判鄭姓、顏姓兩名車手須賠216萬，全案可上訴。

住在北市內湖區的甯姓母女在臉書誤信，冒名理財YouTuber「柴鼠兄弟」之人投放的不實廣告，依對方指示加入「丁雅如」、「騰達-在線營業員」的LINE好友，並下載「長紅E點通」App，再依照詐團要求面交投資款。

調查指出，鄭姓車手在2024年8月5日前往內湖區，向甯母冒稱是騰達公司專員，向甯母收款200萬元。顏姓車手在2024年9月10日也冒稱騰達專員，向甯母收款16萬元，另外3名李姓、滕姓及黃姓車手則陸續向甯母收款245萬元（已成立訴訟外和解）。5名車手收到錢後交給擔任收水的詐團成員，至少導致母女倆損失461萬。

除此之外，母女倆共砸下1200萬元投資，直到無法出金才發現遭到詐騙，甯母向內湖分局港墘派出所報案時又遇上劉員冷嘲熱諷；母女倆疑似不堪刺激，雙雙情緒潰堤，12/8就被發現陳屍租屋處。甯母更留下遺書爆料自己無法承受詐騙及警察嘲諷的雙重打擊。死者曾姓女兒也留下一份備忘錄，痛罵「爛警察」、「遇到這種人，可能老天也不讓我們活了，不懂這種人抱著什麼心態當警察」。

甯母獨子對詐團車手提起民事求償，要求賠461萬元，一審判鄭姓車手賠償200萬，顏姓車手賠16萬；一審考量，鄭姓、顏姓車手和其他3名車手之間並沒有共犯關係，不需要幫忙賠償。全案可上訴。

至於逞口舌之快的劉警則慘兮兮，他被記一大過，調往警備隊，他雖認錯，但懲戒法院仍嚴懲休職半年；警方另將他函送士林地檢署追查是否觸犯加工自殺罪，但檢方調查後予以不起訴確定。

