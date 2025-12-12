被詐200多萬上網求助又遇假律師！30歲女助警逮詐團12人

雲林縣檢警破獲假投資詐騙集團，查扣2000多萬元不法所得。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣檢警今(12)日宣布查獲假投資詐騙集團，2個月詐騙金額近6000萬元，警方從車手溯源鎖定因詐欺被通緝的蔡姓主嫌，前往藏匿的汽車旅館攻堅逮人，共計拘捕12名犯嫌，其中蔡嫌等9人被收押。

雲林縣警察局刑警大隊偵三隊今年10月陸續接獲多起民眾報案，指遭假投資「泰達幣」詐騙，其中有1名30多歲女被害人，陸續投資200多萬元後驚覺被騙，為追回被騙的錢，透過網路求助，沒想遇到假律師自稱可以幫他要回錢，甚至為取信她還邀她加入一個「被害人」群組，要她先付一筆錢，被害女子付了40萬後，對方又要索錢，她驚覺被騙後直接報警。

雲林縣警察局偵查大隊副大隊長楊志盛表示，警方獲報組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦，與被害人合力先逮捕車手後溯源，北中南同步執行查緝行動，前往台中一家汽車旅館逮捕37歲蔡姓主嫌，陸續再逮捕11名犯嫌，查扣265萬不法所得現金及作案汽車5輛。

楊志盛指出，蔡嫌等人先透過臉書以名人分享投資資訊吸引被害人，以投資泰達幣再邀被害人加入LINE群組，2個月詐騙所得近6000萬元，已知被害人有20多人，且該集團車手與收水之間不認識，取款時會先透過LINE以百元或千元紙鈔編號為「通關密語」。

雲林縣警察局長黃富村表示，雲林警方今年4月至今已破獲詐欺集團47團，逮283人，拘捕率達63%，查扣不法現金2340萬元。

雲林縣長張麗善、雲林縣警友會理事長吳政憲今天前往頒發獎勵金，感謝警察同仁不畏危險、強勢執法，也呼籲鄉親詐騙手法層出不窮，遇有可疑訊息應立即撥打165反詐騙專線查證。

