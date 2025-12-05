被詐460萬家人嫌「是沒有用老人」 律師嘆：不該是他被檢討





據內政部警政署「165打詐儀表版」資料顯示，2025年11月受理了1萬3559件詐騙案件，財損高達59.9億，其中，詐騙案受理件數最多的就是「網路購物詐騙」，其次是「假投資詐騙」。

新北市一名男子就成為了假投資真詐騙的受害人，一共被騙了460萬，開庭20次也沒拿回一分錢，這令他與家人的關係出現裂痕，家人甚至覺得他是「沒有用的老人」，對此，律師蘇家宏表示，家人被騙時，除了財物的損失，內心也十分的愧疚，作為家人，應該要更加理性的陪伴他面對、立刻報警，同時檢視他的財務狀況替他止損，不要走上台中豐原因「詐騙案」而全家輕生的悲劇。

蘇家宏指出，被詐騙的人，不該被責怪，他說，「誰沒被騙過？誰沒跌倒過？真正可惡的人是詐騙集團，應該責怪的是罪犯而是不被騙的家人。」在身邊或多或少都有親友被詐騙的經驗。詐騙被害人裡不乏高知識分子，也有社會歷練豐富的人，但詐騙集團最厲害的地方，就是懂得操弄人心。

蘇家宏直言，這位被騙的男子勇敢提告並配合法院出庭，就算最後犯罪集團的首腦沒有被捕獲，最後無法得到全部的賠償，這樣的勇氣與行為很值得感佩，對於提起法律訴訟追訴犯罪的人，值得鼓勵，「絕不是沒有用的老人。」

蘇家宏說，也許他曾經為了家庭努力一輩子，然而因為被詐騙散盡了大筆的家財，就被貼上「沒用的老人」的標籤。事實上，錯的從來不是他，即使他跑了二十多次法院，卻始終沒有拿回半毛錢，被檢討的也不該是他。

對於假投資真詐騙，蘇家宏也分享了他的看法，他表示，投資理財有賺有賠，在面對任何投資時要謹慎而冷靜，特別是被來歷不明的人邀請透過非正常的管道將資金投入，那麼更要非常留意警覺。最好要謹慎地查詢相關的資料、同時多多和身邊的親友，甚至是專業人士討論看看，以降低被詐騙的可能性。當錢已經落入詐騙集團的口袋中，要追討回來非常困難。

蘇家宏強調，當你懷疑自己被詐騙時，不要猶豫，先做三件事，第一，停止付款，不要再被「再繳一點就能賺更多」的說法騙去；第二，留下雙方對話紀錄、轉帳、刷卡證明、若有合約文件等也可以保留，總之讓證據越完整越好；第三，趕快撥打 165 反詐騙專線或110報警，對詐騙集團立刻提出詐欺告訴，讓警察可以第一時間介入，查緝犯罪人，而且樹立我們是被害人的角色，尤其在複雜的詐騙類型中，保護自己是格外的重要。

蘇家宏提到，當家人被騙時，不要苛責他，除了財物的損失，相信他內心也十分自責，回到家是需要被安慰、被同理的，家應該是他的「避風港」。當你面對家人可能被詐騙時，請務必保持冷靜，不要立刻就指責家人：「怎麼那麼傻會相信這種騙局！」因其實被騙已經讓人心情低落，而人人都可能會遇上一樣的情況，作為家人，我們應該要更加理性的陪伴他面對、立刻報警，同時檢視家人的財務狀況替他止損，絕對不能重演像是今年在台中豐原因詐騙案件而輕生的五口命案的悲劇。

此外，蘇家宏也分享，他認為信託是很好的防詐工具，台灣在2025年底即將邁入「超高齡社會」，而失智的人口約達到35萬人，這些年長、失智的對象，就是詐騙集團的首要目標，因此如果能透過法律的機制，把財產交由可以信賴的銀行代為管理，設定每月固定金額的給付，既能讓老後的生活更有安排，也能防止辛苦一輩子的積蓄在一時的詐騙中化為烏有。

