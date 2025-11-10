被評為「高雄最大公約數」 許智傑：雖然起步晚但上升速度快

許智傑表示，自己具備整合黨內各派系的高度共識與信任，有望成為全民市長，為大高雄市民服務。（圖／取自許智傑臉書）

民進黨高雄市長初選領表登記今（10）日開跑，民進黨立委許智傑表示，自己被評為「高雄最大公約數」，民調穩定在前段班，誤差範圍內拚勝選。並強調，「我已經準備好了，未來我們繼續為高雄來打拼」。

許智傑指出，多家媒體對自己的的評價就是「高雄最大公約數」。ㄧ向以來以好人緣著稱，在高雄政壇跨黨派服務，甚至獲得藍營民代的肯定與讚譽。

許智傑提到，日前競選總部成立時，他的立院好同事賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩及多位跨派系議員里長及眾多團體理事長等夥伴，更是親自到場祝福。

許智傑表示，自己具備整合黨內各派系的高度共識與信任，有望成為全民市長，為大高雄市民服務。

許智傑說，根據最近多家具公信力的民調公司顯示，他目前穩定在前段班，且差距均在誤差範圍內。「陳其邁市長知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，許智傑雖然大動作起步較晚，但上升速度最快，像滾雪球一樣，許智傑有望在最後決定時刻，拔得頭籌」。

許智傑說，自己有別於其他參選人，出身基層、曾擔任市民代表、高雄縣議員及鳳山市長以及現在擔任立法委員，深耕地方多年，擁有扎實的組織與動員實力。在這二個月舉辦所有市民見面會，每場活動皆人潮踴躍，展現其在地深厚的支持能量與持續服務的態度。

許智傑指出，自己一直向來低調務實，而實際上，高雄拓展國際航線、提高里長津貼、三井百貨公司到鳳山、高科大三校合併的促成，都是他率先推動。

許智傑也說，上週與南台灣七位立委（Lucky 7）共同召開記者會，倡議「南高屏大生活圈」，持續爭取南部重大建設，展現高格局與前瞻思維，自己具有「遠見、創意、行動力」的拼勁，「我已經準備好了，未來我們繼續為高雄來打拼」。

