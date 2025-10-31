被詹凌瑀指「禿頭、戴髮片」 黃國昌「撥秀髮」：這烏黑的亮髮是髮片？

台北市 / 林彥廷 綜合報導

媒體人詹凌瑀昨（30）日接受周玉蔻訪問時稱黃國昌「禿頭、戴髮片」。對此，黃國昌今（31）日受訪時大嘆一口氣，並回應「為了抹黑，說他禿頭、戴髮片這種謊言都要講？不曉得該怎麼形容，台灣媒體怎麼會病態成這樣？為什麼會有自稱媒體人，講這種醜化、抹黑的事情完全不用負責任？」

黃國昌稍早受訪時被問及詹凌瑀稱「禿頭、戴髮片」一事，他回應，如果自稱是媒體人，為了抹黑，說他禿頭、戴髮片這種謊言都要講？不曉得該怎麼形容，台灣媒體怎麼會病態成這樣？為什麼會有自稱媒體人，講這種醜化、抹黑的事情完全不用負責任？

廣告 廣告

黃國昌表示，看到在場很多媒體露出微笑，不知是在笑這個現象的無奈，還是笑「黃國昌那麼傻、天真？台灣媒體早就病態成這樣？」台灣所謂媒體人，在綠媒擁護下造謠，本來就是這樣子。

黃國昌提到，他早上六點出門騎腳踏車到立法院，開黨團會議前還先去洗頭，頭髮沒乾就開會了，她說我這烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮、禿頭？「我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？一天不造謠就不能當媒體人了嗎？竟然還有這麼多綠媒隨之起舞。」

黃國昌表示，這樣醜化、抹黑他，希望自己做什麼事情？「現在當場撥我的秀髮給大家看？還是哪位記者要上來鑑定這是真髮、不是髮片？有需要做到這樣嗎？」

黃國昌提到，現在看大家都在笑，可能覺得很可笑，「老實講我的心情覺得很悲哀，台灣媒體環境什麼時候病態成這樣？所謂的媒體人什麼時候墮落成這樣？」

原始連結







更多華視新聞報導

黃國昌：保護對等尊嚴 不排斥跟習近平見面

鏡週刊指帳房出逃 黃國昌批報導造謠缺德

黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑：難道要卑躬屈膝？

