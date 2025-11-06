被認定為國民黨附隨組織 中投、欣裕台興訟更一審駁回

北高行更一審判決，認定中央投資及欣裕台公司屬國民黨附隨組織的不當取得財產，股權應移轉為國有。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕黨產會於2016年首次認定中央投資公司、欣裕台公司為國民黨附隨組織，並依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及相關規定，禁止兩家公司處分共約156億元資產。兩家公司及國民黨不服，分別提起行政訴訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審。台北高等行政法院今更一審認為，兩家公司所持股權屬不當取得財產，應移轉為國有，認定原處分程序合法，駁回訴請，可上訴。

北高行審理時指出，黨產會依黨產條例第4、5、6、14條及施行細則第3條第1項作成原處分，程序合法，並經公開聽證程序調查證據，包括中投公司及欣裕台公司是否屬附隨組織，以及其股權性質。法院認為，黨產會在作成處分前已充分舉行聽證，兼顧當事人及利害關係人陳述意見，並可在聽證程序外依職權調查其他證據作為行政處分依據，符合正當程序及法治原則。

合議庭認定，中投公司及欣裕台公司股權來源並非以黨費、政治獻金或競選經費取得，而是透過盈餘轉增資及原始出資所形成，法院認為，這些資金來源不符合政黨本質，屬不當取得財產，因此應移轉為國有，判決駁回兩家公司訴訟。

兩家公司律師曾主張，黨產會主委顧立雄在作成行政處分前即表示兩公司應歸國有，程序因此有瑕疵，且公司資金來源合法，並非國民黨可實質控制；國民黨律師也指出，雖身為股東，但不參與經營。對此，黨產會律師回應，聽證程序兼顧雙方陳述權，證據調查充分，行政處分依法作成，並非偏頗。

判決指出，參加人於中投公司設立及增資的資金來源，無法確認係以黨費或政治獻金等符合政黨本質的收入取得；欣裕台公司資產全部來自中投公司，並非另行出資設立。法院審酌參加人歷年財務資料、黨費收入及政府補助情形，認定中投公司與欣裕台公司股權均屬不當取得財產，符合法律規定，應移轉為國有。

