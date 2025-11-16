被誤會最深的「3大食材」冤案！營養師揭真相 肉雞沒打針啦

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。

橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全

市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。

橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。

肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂

網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代養殖實況。生長激素藥劑價格高昂、需逐隻施打且容易造成雞隻緊迫與死亡，對業者而言不具經濟效益，也不符生物倫理與現行法規。

徐慈家營養師依據農委會與國際食品安全機構的資料指出，肉雞之所以能在短期內長成，主要是因為飼料營養精準配方與品種選育技術進步，並非外力藥物促進。

然而，炸雞確實存在健康隱憂。徐慈家營養師認為，問題並不在雞肉本身，而是高溫油炸過程。油脂重複使用或加熱過久，會產生反式脂肪酸與氧化物，增加心血管疾病風險。若想降低負擔，可改採氣炸、烘烤或使用新鮮油脂短時間油炸，同時搭配蔬菜與水果，平衡整體飲食。

黃豆不致乳癌 植物雌激素反助荷爾蒙平衡

另一項長期被誤解的食材是黃豆與豆製品。徐慈家營養師表示，有民眾擔心豆漿、豆腐含有「植物性雌激素」，會擾亂賀爾蒙、增加乳癌風險。事實上，科學證據顯示正好相反。黃豆異黃酮屬於植物性雌激素，在人體中具「調節性作用」，當雌激素濃度過高時，它會阻斷受體，當濃度過低時，則能輕度補充。這種平衡效應反而能幫助維持荷爾蒙穩定。

多項流行病學研究，包括日本、台灣與美國的長期追蹤資料，都指出攝取黃豆製品多的亞洲女性，其乳癌發生率明顯較低。此外，黃豆蛋白能改善血脂、降低膽固醇，對心血管健康亦有幫助。徐慈家營養師建議，成人每日可攝取1至2份豆製品，如無糖豆漿一杯或豆腐半塊，即能達到良好營養補充，不必因誤解而排斥。

回歸科學證據 吃得安心又聰明

飲食資訊在社群媒體上快速傳播，真假難辨，但營養學的原則始終不變：均衡攝取、多樣選擇、適量烹調。橄欖油在合理溫度下依然穩定、肉雞不含激素、黃豆更有保護作用，這些被誤會的食材，其實都能成為健康生活的一部分。徐慈家營養師呼籲，唯有回歸科學實證，理解食物背後的真相，才能真正做到「吃得安心、吃得聰明」，讓營養為健康加分，而非成為無謂的擔憂。

