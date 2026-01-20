被誤會「不跳」！聽障粉絲曝原因 Rain繁中致歉：是我不夠體貼

韓流天王Rain睽違20年重返台北小巨蛋，甚至感性向粉絲喊話「我很想念你們」，讓粉絲們尖叫不已。而當天表演時，Rain曾對一名粉絲詢問「你怎麼不跳」，還在台上跺腳。對此，該名粉絲也發文解釋，表示自己是聽障，當下因為沒有字幕，其實並沒有理解到Rain的意思，沒想到Rain也親自以繁體中文回應並致歉，暖心舉動讓網友感動不已。

Rain睽違20年重返台北小巨蛋。圖／台視新聞

這名粉絲在Threads上發文，表示當下不是不跳，而是根本沒聽懂Rain和翻譯說什麼，粉絲坦言「因為我有聽覺障礙，需讀唇或即時字幕輔助，那天很驚喜被Rain點名，一直以為Rain要我唱啦啦啦，第一次很用力的唱，他不滿意跺腳，又叫我再一次，我看他比UPUP以為是要我聲音要再高一點」。

Rain當天詢問一名粉絲「怎麼不跳」。圖／台視新聞

粉絲還指出，演唱會當天是自己的生日，「雖然被Rain點名已是最棒的生日禮物，但許願第三個不能說的願望，就是想讓Rain看到這篇文章，希望Rain知道我的狀況，我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格」。

沒想到Rain也在底下親自回應、道歉，表示自己不夠體貼、考慮不周，「真心祝你生日快樂！雖然發生了這樣的小插曲，但我們也因此擁有了一個美好的回憶呢」。

Rain用中文回應粉絲並道歉。圖／翻攝自Threads

Rain也指出未來在各方面表演上會更加細心經營，且對於粉絲來觀看演出相當感動，「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。愛你們，謝謝」，文章最後還放上一個道歉的emoji。

對此，許多網友都相當感動，紛紛留言表示「歐巴也太讓人感動了」、「能追到金泰希的男人果然不簡單」、「是本人，還繁體中文，真的沒有愛錯人」、「原本沒粉的我都粉了」。

當事粉絲也馬上回應，要Rain別感到抱歉，「能被你欽點是我最棒的生日禮物，真心覺得當你的粉絲好幸福，因為你善良體貼又溫暖，也謝謝粉絲們都那麼熱心為我們這些聽障朋友轉傳，而你的舞台魅力就算是聽不懂也想去感受的」。

責任編輯／陳俊宇

