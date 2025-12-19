被誤認小三多年！裴琳首談感情低谷 一句話道盡不婚心聲

記者林宜君／台北報導

昔日戲劇常客、外型亮眼的41歲藝人裴琳，近年因健康、事業與感情狀況再度成為話題。從捲入緋聞風波、背負「小三」罵名，到親吐婚姻觀與現況，她的人生起伏再度引發關注。近日因體重暴瘦至36公斤，加上擺攤賣雞蛋糕的收入起伏，近況備受討論。不過，相較事業轉折，她過往的感情爭議與對婚姻的看法，同樣成為外界焦點。

時間回到2016年，男星林佑星與小19歲的張晏菻離婚，引發娛樂圈震盪。當時裴琳正與林佑星合作拍攝鄉土劇《甘味人生》，因戲裡互動頻繁、戲外也常一同出現，遭外界質疑「假戲真做」，甚至被指為介入婚姻的第三者，讓她無端背負罵名。對此，林佑星第一時間出面否認，直言：「全世界都知道我跟她（裴琳）不可能！」裴琳也透過經紀人澄清，強調私下與對方毫無私交，直指外界把戲劇角色錯誤投射到現實生活，「這是今年度最蝦的事。」相關風波才逐漸平息。

廣告 廣告

事實上，裴琳多年來始終對外宣稱單身，也不避諱認識新朋友。（圖／翻攝自裴琳IG）

事實上，裴琳多年來始終對外宣稱單身，也不避諱認識新朋友。她曾坦言，父親相當關心她的終身大事，但她對婚姻態度十分謹慎，認為：「要找人嫁不難，但婚後的眉眉角角很難，而且是2個家庭，雖然年紀不小了，這種東西還是可遇不可求。」近年來，裴琳跨足小吃攤生意，今年8月宣布投入雞蛋糕販售，初期砸下不少成本購置器具。生意好時，4小時可進帳5000元，但也曾遇到整天僅賺700元的低潮，目前收入與支出逐漸打平，並計畫未來在東區固定擺攤。

更多三立新聞網報導

解禁了？中國官方頻現「于朦朧」三字 網驚：權力鬥爭序幕？要變天了？

驚！真有替身 迪麗熱巴被拍詭異「獻祭紅線」照 網憂：重演于朦朧悲劇

于朦朧出手了？范世錡直播瘋魔失常 田海蓉電影虧本急下架

粉絲瘋傳！杜強疑似住楊家 楊丞琳回台見面會掀熱議 網：滾回去

