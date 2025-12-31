被說像「光明會獻祭」？蔡依林首登大巨蛋腦補成邪教、引陰謀論 總監親解謎：願上祭台

蔡依林首度站上大巨蛋開唱，《Pleasure》演唱會暗黑華麗視覺引爆討論。（翻攝自臉書/蔡依林 Jolin Tsai）

七宗罪舞台太震撼？天后蔡依林（Jolin）昨（30日）首度站上台北大巨蛋開唱，演唱會以新專輯《Pleasure》為核心概念，緊扣「七宗罪」主題，視覺風格走暗黑華麗路線，舞台上更出現公牛、巨蟒、金豬等大型動物裝置，震撼程度破表。不過演出畫面曝光後，竟有Threads網友聯想到「光明會」「邪教儀式」「獻祭現場」，話題瞬間炸鍋，對此音樂總監陳君豪也親自出面回應。

七宗罪概念搬進大巨蛋 6大場景宛如奇幻世界

蔡依林今年推出專輯《Pleasure》，以「七宗罪」為創作主軸，直視人性欲望、掙扎與黑暗面。演唱會開場曲〈SEVEN〉由青峰創作，一登場便揭開神祕序幕。

整場演出共打造「覺醒之巔」「欲望異域」「感官樂土」「真相之書」「繽紛夢境」「愉悅樂園」6大場景，視覺層次極高。開場時巨大公牛繞場，蔡依林自另一舞台現身、脫下神祕面具，舞者戴上牛面具環繞，濃厚的象徵意味加上古埃及風格，讓不少觀眾直呼「像在看史詩神話」。

巨蟒、金豬全登場 蔡依林跟光明會有關係嗎？

演唱會後段陸續出現巨蟒、大象、飛馬、金豬、海馬等動物裝置，有Threads網友看完後腦洞大開，形容畫面「很像巨型光明會」「有點像法會」「怎麼看都有獻祭感」，相關討論迅速延燒。

音樂總監陳君豪親自解謎？

蔡依林演唱會遭腦補成邪教。（翻攝自臉書/蔡依林 Jolin Tsai）

面對陰謀論發酵，音樂總監陳君豪也親自回應，幽默自嘲：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武。」他還笑說：「演唱會如果真的有神祕獻祭儀式，我願意剷下我肚子肥肉上祭台。」

陳君豪的回應立刻讓網友笑翻，留言區也一面倒替演唱會平反，「如果是光明會我願意被超渡」「明明就是一場概念完整、藝術度很高的演唱會」「這規格根本天頂等級」。

視覺象徵被過度解讀 粉絲力挺：藝術不是陰謀論

不少歌迷也指出，《Pleasure》本來就聚焦慾望、罪與人性，舞台動物與意象都是象徵設計，「只是美學太前衛，被過度解讀」「蔡依林每次都走在很前面，才會被誤會」。

