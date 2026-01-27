被說每天醒來看帥哥 喻虹淵一句話戳破周渝民婚姻真相

記者林宜君／台北報導

螢光幕前是男神，回到家只是老公與爸爸。周渝民與喻虹淵結婚滿10年，罕見從女方視角揭開這段低調婚姻的真實日常，也意外戳破外界對「每天醒來就看到帥哥」的浪漫想像。網友近日在社群平台留言直呼羨慕喻虹淵，認為她是「每天睡醒就看到帥哥」的人生勝利組。對此，淡出演藝圈多年的她低調回應，笑說周渝民早就把最帥的一面留給觀眾，反而是自己常常透過粉絲的眼睛，重新認識老公不同的樣子。

喻虹淵坦承自己並非「外貌協會」，對於外界對周渝民的高度關注，始終保持理性距離。（圖／翻攝自IG）

喻虹淵近日難得與粉絲互動，當被敲碗公開夫妻合照時，她僅分享一張在電梯內拍攝、刻意遮住老公臉龐的側拍照，直言夫妻倆平時並不刻意合照或放閃，生活重心早已回歸家庭本身。她也坦承自己並非「外貌協會」，對於外界對周渝民的高度關注，始終保持理性距離。談到婚姻走過10年，也迎來俗稱「錫婚」的里程碑，喻虹淵形容這段關係並非童話，而是和所有人一樣，在柴米油鹽中慢慢累積而成。她直言，婚姻裡有快樂，也一定伴隨壓力與取捨，並不存在永遠完美的狀態。

談到婚姻走過10年，也迎來俗稱「錫婚」的里程碑，喻虹淵形容這段關係並非童話，而是和所有人一樣，在柴米油鹽中慢慢累積而成。（圖／翻攝自IG）

近期周渝民忙於《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會，不過仍抽空陪伴家人。一家三口日前被目擊低調現身王心凌的演唱會現場。面對網友再度稱讚老公帥氣依舊，喻虹淵還幽默反問：「你眼睛有我跟心凌嗎？」一句話展現夫妻間的輕鬆默契。喻虹淵也透露，目前生活重心幾乎全放在家庭與育兒。她每天清晨6:30起床，為9歲女兒準備早餐，晚間21:30便準備休息，作息規律而單純。為了更理解孩子的情緒與心理，她還特別進修兒童情緒相關課程，並強調在給孩子表達空間的同時，對「禮貌」與「態度」的教養原則從不妥協。

