被說神似長澤雅美！風田甜蜜放閃曝光新婚妻正面照

【緯來新聞網】日籍男星風田在今年七夕以手寫信宣布結婚，透露新娘是大1歲的日本人，讚美妻子「美麗與可愛並存，很棒的人」，且有日本女神長澤雅美的氣質。昨（12日），他首度公開老婆正臉，夫妻倆在鏡子前面拍攝穿搭照，外型相當匹配，不少網友留言誇獎風田老婆很時髦又漂亮。

風田（左）和老婆都有一雙長腿。（圖／翻攝風田IG）

33歲風田含蓄的放閃，寫下：「我的OOTD變兩個人。」女方站在身高189公分的風田旁，雖然是有最萌身高差，但修長美腿同樣引人注目。



他們本是認識10多年的朋友，對方從事時尚方面的工作，但個性低調，並沒有在用社群軟體。雙方在偶然機會下重逢，彼此有了進一步的認識機會。當初交往就是以結婚為前提，越談越認為彼此契合，讓風田想和她趕快結婚，而現在太太也一起定居台灣。

風田（右）和老婆很會穿搭。（圖／翻攝風田IG）

