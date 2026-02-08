被說「是因為比較有閒，才有辦法每天煮」？3個下廚省時的生財法寶，每餐15分鐘就能輕鬆上桌





看到我幾乎每天下廚，有些人會對我說：「那是因為妳比較有空閒，所以才有辦法這麼勤快地自己煮」。的確，對於時常沉浸在追劇及滑手機的人來說，當然是困難的，並不是我不需要娛樂休閒時間，但仔細想想，如果把時間精力花在經營健康上，長期下來絕對不會後悔的，有兩個小孩的職業婦女的我能做得到，任何人只要有心也都能做得到。

我會願意自己煮，是因為有三項法寶幫了大忙：「食材便利包」、「生鮮快煮包」、「加熱即食包」，大大縮短待在廚房裡的時間。

我完全理解煮飯是辛苦的，也清楚大部分人下廚時會遇到的各種狀況，所以設計這三項法寶幫我做菜更省時，每餐只花不到15分鐘就能輕鬆上菜（我不追求煮美美的大菜，我在意的是家人吃的都是新鮮原食，完全沒有添加物、沒有劣質油的食安風險），而且讓買回來的食材更好用、賺得自己與家人的健康。

這三項法寶也很適合想偶爾下廚的族群、不得已得常常煮飯或做家人便當的媽媽們、進行飲食控制的健身族。

我自己長年使用這些方法之後，在以下幾方面感到有確實的改變：

01 讓你在廚房裡煮飯的時間變少 02 減少上市場補貨或採買的次數 03 不用常常苦惱菜色變化 04 吃到的食材永遠是新鮮原食 05 隨心混搭食材，讓營養更豐富多元 06 是投資菜市場獲利的加分工具 07 每個月至少省下60%的食材費

懂得食材管理，為食材鎖鮮且隨時有得吃

下廚最麻煩的就是備料（因為洗碗收拾還可請家人或洗碗機代勞），所以我針對備料來著手，只要先做好這一步，做飯會省時省力很多。

我習慣在買菜前先規劃菜單，這能讓我判斷要把食材做成「食材便利包」、「生鮮快煮包」、「加熱即食包」其中哪一種，再進行處理，這就是「食材管理」。讓冰箱（財庫）裡的東西一目了然，你才知道有多少財、又要怎麼妥善使用。

就像成功的投資客一樣，既然「食材」是我的投資標的，好好管理就是基本態度，將買進的食材做最完善的處理保存，避免腐壞而浪費了所花的每一塊錢。

為了讓家人隨時能吃到最新美味的食材，我長期研究處理食材的過程中，最在意「鮮度」，因為這會影響到料理品質和美味與否。愛美的人都知道，年輕時就要保養，到了像我這樣滿臉皺紋的年紀再保養絕對無效，愛健康的人應該也能理解吧，食材趁新鮮的時候處理是最棒的，而不是放進冰箱一陣子或幾天，等要烹煮的時候才整理食材，那就太晚了。

我的食材管理是根據平常會吃完的量確實分包，或根據想做的料理先做好調味動作再放冰箱冷藏或冷凍保存，在想煮、想吃的時候直接下鍋，不必又從備料重頭開始（包括洗、切…等），所以特別適合忙碌沒時間的現代人。

此外，也適合買菜時總容易不小心失手買太多的人，許多人會憑感覺或一時的需求買菜，比方今天想吃小火鍋，就買了一大盒肉片，然後把剩下的肉片隨意分成幾包放入冰箱，往往剩到最後吃膩了又不知如何處理，食材就這樣被深藏在冰箱很久很久；或是另一種狀況，每次想下廚時因為缺少某些食材而懶得去買，只好作罷自己煮的念頭。

把冰箱變財庫，同時也是你「專屬的小型超市」

「食材便利包」、「生鮮快煮包」、「加熱即食包」可以對應不同的烹調需求，難度和花費的時間也略有不同。但不管是哪一種，都建議採買前先想好菜單，避免一不小心又買多了。這三個法寶可依你的需求挑著做，也可以同時做，我個人習慣同時做，這樣冰箱就是我個人專屬的小型超市，依每天心情輕鬆下廚！

法寶1 食材便利包

適合料理新手、每餐習慣吃蔬菜的人、健身自炊族

買回食材後，清洗、前處理再切成習慣使用的形狀（片狀、塊狀、條狀…等，看個人）將食材冷凍成型，接著分包保存。葉菜類不適合冷凍，但可以用我的冷藏法，讓鮮度、顏色維持住。

好處

要炒菜、炒飯、煮湯麵時，免解凍，隨時取用混搭！

法寶2 生鮮快煮包

每週煮菜頻率較高的主婦、要幫孩子帶便當的職業婦女

用「食材便利包」的方法，把食材處理好之後，再加上「調味」動作，把食材處理到可以直接下鍋的程度，就是生鮮快煮包了。它的原理有點像市售的冷凍食品，但我們是自己在家做，所以沒有看不懂的添加物，吃起來更加放心。

好處

對於懶得天天想菜單的人來說很好用，要蒸要炸要烤要炒都可以，隨時上菜、加菜！

法寶3 加熱即食包

想要一週只炒／燉一大鍋就好，接受一鍋吃多餐的人

如果你常用鑄鐵鍋、燉鍋，或習慣煮一鍋吃多餐的話，很適合這個方法，因為加熱就能吃，超級方便！同時也適合那些要買很多食材才能做一鍋的麻煩料理（我個人覺得麻煩），像是客家小炒、滷味、滷肉…等，而且做一次就省下每次煮的瓦斯費。

好處

除了加熱就能直接吃，也能配飯、麵、饅頭、麵包…等主食一起吃。

(本文摘自《我把冰箱變財庫！從採買到食材管理與收納，讓我省錢投資、環島旅行，還減重12公斤》，幸福文化出版，楊賢英著)





