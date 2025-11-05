被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準

（娛樂中心／綜合報導）粿粿日前拍片自稱「一直都是我在養家」，引發外界對前夫范姜彥豐的負評，不少網友更貼上「軟飯男」、「媽寶男」等標籤。不過，范姜的前東家凱渥（Catwalk）內部知情人士出面澄清，強調范姜婚前是公司主力男模，工作量與代言都極為穩定，「她這樣講實在太沒水準。」

圖／范姜彥豐婚前是公司主力男模，工作量與代言都極為穩定。（翻攝 instagram／zack_fanchiang）

據《鏡週刊》報導，范姜彥豐於2011年參加《凱渥夢幻之星》選拔，以男模組亞軍出道，隨後成為品牌秀場的常駐模特兒。凱渥內部人員透露：「我們一場秀常常十個女模、只要兩個男模，他永遠都會在名單裡！」形容他是公司產值極高的主力模特。

圖／2011年范姜彥豐參加《凱渥夢幻之星》選拔，以男模組亞軍出道。（翻攝 facebook／凱渥夢幻之星 Catwalk Competition）

該名人士透露，范姜在與粿粿結婚後，聽信對方「夫妻一起打造事業」的構想，選擇不再續約凱渥。當時公司曾極力慰留，但他仍決定離開，投入兩人共同經營的自媒體與品牌。內部人士指出，是粿粿畫大餅，說未來會有很多夫妻檔合作案，范姜為了家庭才放棄精品資源。

圖／范姜彥豐在凱渥時的模特平面照。（翻攝 facebook／凱渥夢幻之星 Catwalk Competition）

不過，離開經紀公司後，范姜的工作重心轉向母嬰業配與社群合作案，與婚前的精品工作量落差明顯。如今粿粿公開強調「男方工作少、她扛起養家責任」，讓凱渥內部員工感到氣憤與不捨。

「他以前真的是很認真工作的模特，婚後為了配合太太，才放棄發展機會。」該人士無奈表示，如今被貼上「軟爛男」標籤，讓人覺得既遺憾又心寒。

