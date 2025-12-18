「被請辭」海基會董座？吳豊山：體貼總統而讓賢 曾建議見海協會

海基會董事長吳豊山18日下午在第十二屆董監事第九次聯席會議中宣布請辭。（海基會提供）

海基會董事長吳豊山今（18）日宣布辭職，並說「體貼總統人事安排，當場欣然同意讓賢」。吳豊山自爆，他曾透過私下管道建議中國大陸海協會長張志軍會面釐清「九二共識」，但對岸回覆「沒有再釐清的必要」。

吳豊山直言他本人的苦口良藥、逆耳忠言：「亙古以來，戰爭一直是人類最可怕的夢魘。戰爭意謂血流成河、斷垣殘壁、妻離子散、家破人亡、文明倒退；所以戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。」

吳豊山強調，兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

海基會昨天下午舉行第十二屆董監事第九次聯席會議，吳豊山在會中請辭；任職至今年十二月三十一日，任期共十三個月。

吳豊山表示，今天是他最後一次主持海基會董監事聯席會議。賴總統十二日曾召見他，徵詢對海基會人事案的意見，「由於體貼總統人事安排，因此他當場欣然同意讓賢」，將工作到十二月三十一日下午。

吳豊山強調，外界若認為海基會工作已經停擺「是嚴重的誤會」。海基會自一九九一年設立以來，已經處理超過九百萬件因為交流所衍生的事物，去年一年就處理三十萬四二二四件，至今年底預計累積超過二十一萬件。

吳豊山表示，「體察恢復對話是我的首要職責」。因此他就任後，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

吳豊山表示，他曾透過私下管道，建議海協會長張志軍會面釐清「九二共識」的爭議，並且共商和平發展的方略。只堅持對等、尊嚴。後來傳話管道回覆，對岸可以理解他的用心良苦，但指九二共識「沒有再釐清的必要」。

此外，另一管道傳話表示，如果不要「九二共識」，應請台灣方面提出新共識。吳豊山說，「針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領」。

吳豊山還曾於七月十日正式傳訊海協會，表示將前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。他並指出，自二零一六年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過一萬件。

吳豊山說，「今天在卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知『和睦』才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上」。

據海基會官網先前發布的資訊顯示，吳豊山曾擔任自立晚報總編輯及社長計十八年，也曾二度當選國民大會代表，另擔任過公共電視董事長、行政院政務委員、監察院監察委員等職。