被謝龍介問「若賴清德徵召2026選台北？」 卓榮泰：我會當投票的人

外界關注2026年台北市長選戰民進黨會由誰出馬，國民黨立委謝龍介認為，很有可能會讓行政院長卓榮泰來打這一仗。謝龍介今天質詢時，也直球詢問卓榮泰是否參選台北市長，卓榮泰喊「不會」，並強調自己會當「投票的人」。

謝龍介質詢時詢問卓榮泰，民進黨各縣市正在提名，想慎重請教，明年會不會參選台北市長？卓榮泰說，「明年我會去『選』台北市長，去投票。」謝龍介追問，「你會成為候選人嗎？」卓榮泰表示，「我會當投票的人」。

謝龍介說，「我選台南市長我也會去投票。」卓榮泰回答，「對啊，你投給自己，我不會投我自己。」謝龍介聞言直呼，「你風度真好，當候選人還不投自己，風度很好不是輸很多就是贏很多。」卓榮泰解釋，「每個政黨在提名，都有全盤考量」。

謝龍介又說，所有選過台北市長的人，大家參選之前，都說沒有。卓榮泰說，「只有委員最勇敢。」謝龍介問，「所以你絕對不會成為台北市長候選人？如果賴清德總統徵召？」卓榮泰回應，「我會說不好。」謝龍介追問，如果賴清德堅持徵召，希望hold住北北基桃民進黨的基本盤？卓榮泰說，總統是很會聽人建議、商量並決定的人。謝龍介說，「在我心目中，清德兄最後一定會徵召你參選。」卓榮泰直呼，「還好你不是總統。」

