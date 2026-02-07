被警察抓2次！男星患一隱疾夢碎 改行碰上周杰倫曝天王真面目

【緯來新聞網】「8lak」張鈞就入行6年，今晚（7日）迎來首場個人演唱會《你最近過得好嗎？》，透露當初剛做音樂時，初生之犢不畏虎，到處私訊大明星、網紅自我推薦，還因為認識派偉俊有機會和周杰倫一起打球吃飯「很有親和力」。不過，他兒時夢想是想當機長，最後是因有地中海型貧血體檢沒過夢碎改走音樂路，但過程中母親的不支持，導致離家出走3次，還被報警。

張鈞曾經有機師夢。（圖／益極娛樂提供）

23歲張鈞曾經私訊羅志祥、春風、ØZI、瘦子等人，「小豬哥寫了好多建議給我，能獲得他的建議，當下開心到不行」。春風也收到私訊，對張鈞非常友善，甚至介紹經紀人，「小時候的自己不知道哪裡來的勇氣，敢這樣私訊他們」。



他和派偉俊熟識，透過對方的牽線，曾有機會與周杰倫一起吃飯，但不敢把作品給對方聽，「不敢讓他聽，杰倫哥地位太崇高了」，也怕對方不喜歡自己的創作。

廣告 廣告

張鈞今晚開唱，曖昧對象會來。（圖／益極娛樂提供）

目前還在讀北科大大四，由於父母都是教育界人士，當時為了堅持音樂夢，他還離家出走3次、2次被警察帶回，「警察大哥還私訊我IG，說我的歌很好聽，但是還是要乖乖回家」。



他坦言和父親的關係像是好兄弟，「他要我不要吸毒、賭博，這是男子漢的約定」，什麼話都能和父親說，不過與媽媽略有距離，理解媽媽的操心，強調「我還是很愛我媽媽」，且父親從中當多次潤滑劑。



張鈞自認是單身，有一個4、5年的曖昧對象，但對方比較低調，「喜歡陪伴的關係，像家人一樣」，也為對方寫了不少首歌曲，今晚也會到場支持，

更多緯來新聞網報導

《阿凡達：火與燼》三大影后全背書！導演掛保證：前兩部集大成

日本大地震！陳美鳳曝地緣關係超擔心 急喊「天佑青森」