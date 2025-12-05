被議員靈魂拷問選市長最大障礙 李四川：太太堅決反對我選舉

台北市副市長李四川則頻頻被點名代表藍營出征。國民黨台北市議員汪志冰5日就在議會對李四川進行靈魂拷問，詢問國民黨有無來徵詢，而李四川則三度表示回應沒有 圖：翻攝北市議會直播

[Newtalk新聞] 關於明年新北市長選舉，民進黨已經提名立委蘇巧慧代表出征，而在國民黨方面，台北市副市長李四川則頻頻被點名代表藍營出征。國民黨台北市議員汪志冰今（5）日就在議會對李四川進行靈魂拷問，詢問國民黨有無來徵詢，而李四川則三度表示回應沒有，更搬出「家裡領導」的太太堅決反對。台北市長蔣萬安也幫李四川緩頰「還是要尊重我們的老闆。」

汪志冰首先詢問李四川，從原先十分抗拒到堅定登記參選，這中間轉念的心路歷程為何？李四川表示，他現在仍是北市副市長，還是以市政為主。而日前受訪時是說，如果有初選或藍白合，黨要他承擔，就必須尊重黨的意志「我沒有心路歷程，從以前到現在這幾個月，我講話都很清楚，如果黨要我去承擔，我不會去排斥。」

她還追問國民黨部是否有來徵詢，李四川三度表示沒有，更搬出太太表示，「包括我太太在內所有家人都堅決反對我去選舉。」汪志冰還問，如果黨部有這個需求，是否仍會違反太太意願？他表示，太太是家裡的領導，他還是要特別尊重。如果要他承擔，原則上要去登記時，他還是要徵求她的同意。

汪志冰再問，如果黨部要李四川承擔，但太太又堅決反對，到時候要怎麼決定？此時，蔣萬安出來搶答幫忙緩頰，「這我很有經驗。我們都還是要尊重我們的老闆。」

李四川被問到為何不喜歡選舉時，他表示，近年選舉文化讓他頗有感觸。他說，工程人員習慣「一就是一、二就是二」，但如今連日常談話中任何一句話都可能被放大檢視，讓他深刻體會到立法院長韓國瑜曾形容的「雞蛋裡挑鋼筋」有多貼切。

汪志冰追問：「所以是開始有點『驚』（台語：怕）了嗎？」李四川笑說：「我沒驚。」他強調，只是更能理解台灣選舉文化的複雜與敏感。蔣萬安則沒有多做補充，只簡短表示：「明年我會跟議員一起加油。」

