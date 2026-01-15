被譽為林志玲接班人！文化大學美女老師竟是名模 曾與霍建華、舒淇同台飆戲「因1事形象崩壞」

名模現身文化大學教書法，氣質美貌再成焦點。（翻攝自臉書/姚采穎 Yvonne Yao）

「願我們都能在筆墨的溫潤裡，找回平靜的力量，把日常過成一首溫婉的詩。」

曾被封為「林志玲接班人」的名模姚采穎，近年鮮少出現在螢光幕前，近日卻因一堂書法課再次引發關注。她受邀前往文化大學在職專班親自授課，分享書法與生活的連結，相關畫面曝光後，不少網友驚呼她氣質依舊，近況再度成為話題。

姚采穎在文化大學教什麼？ 在職專班親授書法引關注

姚采穎年初在好友邀請下，走進文化大學在職專班課堂，親自指導書法創作。她也在社群平台分享授課心情，形容提筆落墨的瞬間，彷彿讓世界慢了下來。

姚采穎近日現身文化大學在職專班授課，親自教授書法，氣質外型再度引發網友討論。（翻攝自臉書/姚采穎 Yvonne Yao）

姚采穎提到，在文大在職班的課堂上，學員們透過運筆節奏與自己對話，「書法不只是傳統技藝的延續，更是在忙碌生活中，替自己保留的一段專注與留白。」相關文字搭配她授課時的照片曝光後，立刻吸引網友討論。

為何轉向教育與書法？ 姚采穎這樣看「學習與人生」

姚采穎也分享對學習的體會，直言「學習永遠不嫌晚」，只要願意提筆，就能在反覆練習中看見成長。她形容，看著同學們專注雕琢字句的模樣，是一種充滿生命力的畫面。

姚采穎寫下感性文字表示，希望大家都能在筆墨的溫潤中找回內心平靜，將日常生活過成一首溫婉的詩，相關感言也獲得不少網友按讚回應。

從爆紅到低潮 「哈菸名模」事件如何影響姚采穎？

回顧演藝生涯，姚采穎以模特兒身分出道，憑藉高挑身材與亮眼外型迅速走紅，轉戰戲劇圈後，首部作品《風塵三俠之紅拂女》便與舒淇、霍建華合作，當年備受期待。

不過，之後因在街頭抽菸被媒體報導，意外被貼上「哈菸名模」標籤，形象受到衝擊。2008年間，她又捲入吸毒疑雲，儘管自費檢驗自清，仍對演藝工作造成影響，一度陷入人生低潮。

淡出演藝圈後的選擇 投身教學與公益

走出低谷後，姚采穎逐漸將重心轉向教育與公益。近年來，她陸續在海科大、崇右影藝科技大學、台灣藝術大學、清華大學、文化大學等校，教授形象管理與美姿美儀相關課程。

此外，姚采穎也長期投入公益活動，透過書法義賣協助弱勢族群，持續以不同方式回饋社會。此次現身文化大學授課，再次讓外界看見她轉換跑道後的生活樣貌。

