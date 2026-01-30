被譽為「美國丹麥人之都」 加州城鎮索夫昂居民擬集會

距離洛杉磯兩個多小時車程的索夫昂（Solvang），因為富含丹麥鄉間小鎮風情，被不少訪客暱稱為「丹麥村」，這裡不只是每年500萬遊客造訪的旅遊點，更是座高所得且市政機能全備的小型自治城市。

Solvang市市長David Brown說，「1911年，丹麥移民來到這個區域，建立了一個稱為索夫昂的社區，意思是陽光明媚的田野，他們開始設立大學，建立具有丹麥建築與傳統的社區，多年來我們一直保持，至今已經超過100年了 。」

廣告 廣告

過去丹麥王室曾多次來訪，文化傳承也隨處可見。

市政總監（第四代丹麥裔）Wendy Berry表示，「在索夫昂環顧四周，可以看到不少丹麥風格建築，漫步市中心街道，可以嚐到丹麥餐飲和糕點，九月份，我們還有一年一度的丹麥日慶祝活動，以及丹麥大遊行。」

也正因為與丹麥有著千絲萬縷的關係，索夫昂也被譽為「美國丹麥人之都」。

美國與丹麥原本走得很近，但現在因為格陵蘭爭端，讓美國的丹麥裔與這座平靜小城，都捲入萬里之外的地緣政治風暴。

街頭的先民紀念銅像，被人巧妙戴上格陵蘭旗幟的帽子，櫥窗上也可見到舉辦聲援丹麥與格陵蘭集會的傳單。

丹麥裔商家業主Max Hanberg指出，「很多人都在談論格陵蘭，在公園也將有集會，許多丹麥裔都將聚在一起，展現對格陵蘭及丹麥的支持。」

Solvang親善大使（丹麥裔市民）Carlo Klitgaard指出，「我們在格陵蘭已經有美國空軍基地，且還會擴大規模，這是我們認知的發展方向，丹麥是不會放棄領土的主權。」

儘管如此，身處南加州酒鄉的丹麥小城，仍然期待美丹兩國最終能走出格陵蘭風暴。

Solvang市市長David Brown回應，「我希望我們能努力維繫兩國牢固的關係，始終保持友善，並歡迎來自丹麥的、以及全世界各地的友人，來訪問索夫昂。」