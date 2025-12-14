被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

12月14日，公眾號發文，曾出演過各「四大名著」的中國女演員何晴12月13日在北京離世，享年61歲，告別式定於12月15日在北京舉行。

何晴1964年出生於浙江，是唯一一位演遍「四大名著」影視版的女星，憑藉溫婉古典的氣質被譽為「古裝第一美人」。

無論是「西遊記」中的憐憐、「紅樓夢」中的秦可卿、「三國演義」的小喬，還是「水滸傳」裡的李師師，她都以其靈動柔美的演繹成為熒屏經典，驚艷了一個時代。

據了解，何晴於2024年被診斷出罹患腦瘤後，逐漸淡出演藝圈，健康狀況近年持續惡化，最終因腦瘤相關併發症安然離世。她最後一次公開露面，是獻唱歌曲「又見炊煙」，當時神情溫柔，令不少粉絲印象深刻。

