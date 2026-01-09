被譽「新一代臉蛋天才」 VERIVERY 岡旻2/27在台連辦兩場見面會

VERIVERY成員岡旻將於2/27在台舉辦個人見面會。（圖／網銀國際提供）

韓團 VERIVERY成員岡旻（KANGMIN）被譽為「新一代臉蛋天才」，日前在韓國舉辦個人見面會，開賣旋即秒殺完售今。今（9日）驚喜宣布將於2月27日移師到台北三創 CLAPPER STUDIO，並一連舉辦兩場，粉絲福利包含全場觀眾皆有Hi-Touch、全場小卡套組與海報，兩個場次更分別有機會抽中1對1合照、1對10合照、簽名拍立得、簽名小卡、簽名海報等多項限量粉絲福利，要讓岡旻和VERRER（粉絲名）近距離共度難忘時光。

岡旻作為 VERIVERY 年紀最小的成員，不但唱跳實力上有著優秀表現，過去長期擔任《Show Champion》主持人時，亦展現出穩重的主持功力，獲得極好評價，近期參加選秀節目《BOYS II PLANET》期間更是大放異彩，在等級評定時就橫掃全場，從青澀少年轉變為獨當一面的歌手，岡旻表示：「這次想帶給大家不同的驚喜，我也有很多想和粉絲們說的話，我們一定要見面喔！」預告將呈現以他為中心的演出與互動環節，也準備了最真摯感性的故事，帶來滿滿的反差萌。

提到台灣，岡旻與VERIVERY成員們總是有說不完的美食經，全體都吃過經典雞排加珍奶組合、鼎泰豐招牌小籠包，已經是專業老饕，過去岡旻還曾說過想挑戰看看大魔王臭豆腐，但其中最念念不忘的還是「台灣火鍋」，怎麼吃都不會膩。這次獨自來台，岡旻想要品嘗在地夜市美食，體驗一個人逛夜市的愜意風情，歡迎粉絲們多多推薦夜市必吃美食和火鍋店私藏名單。

《2026 KANGMIN FANMEETING ‘璨綠時光 : 在璀璨的光芒之中’ IN TAIPEI》門票分為A區坐席4580元，及B區站席3580元，1月21日中午12時於FunOne官網啟售。詳情請洽主辦單位WANIN Visual 網銀國際影視粉專。

岡旻祭出多項福利與粉絲互動。（圖／網銀國際提供）

