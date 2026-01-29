被變態跟監、送禮一年！37歲女被糾纏崩潰報警

一名37歲張姓女子長期遭受陌生男子騷擾，對方不僅有跟監行為，還會前往她位於林森北路的工作地點送小禮物，送完隨即離開現場。張女不堪其擾，在社群平台threads發文吐露心聲，提醒其他女性注意自身安全。

根據張女在社群媒體的貼文內容，她表示這世界上的變態比想像中還要多，在尚未構成犯罪之前，法律也無法提供保護，呼籲女性隨時保持警覺，並建議隨身攜帶辣椒水等防身用品。

張女指控該名陌生男子數度至她的工作處所外徘徊，被發現後還會躲進附近寺廟。廟方人員察覺異常，主動將監視器畫面留存提供給張女。張女表示，她曾向警方報案詢問，一度被告知因為沒有實質上的行為，所以無法提告，但事後仍決定提告跟蹤騷擾。

中山警方表示，27日上午10點多接獲張女至派出所報案，指稱林森北路的工作處所外，疑似遭一名不詳男子在附近藥局外徘徊騷擾，導致心生不安。警方向該女子說明跟蹤騷擾防制法相關規定，並告知可正式提出告訴，當事人當時表示暫不提告。

然而不久後，張女的工作處所來電派出所，表示前述男子疑似再度出現在現場。警方隨即派員前往查處，但到場時未發現該名男子蹤影。警方向店員了解相關情形，並積極調閱監視器畫面進行調查。

經過警方調閱監視器追查，已掌握涉案對象為60歲鄭姓男子身分。張女也在同一天正式至派出所提出告訴。警方表示，將依法偵辦此案，以維護民眾人身安全。

據了解，鄭男的跟監行為從去年11月就已經開始，時間長達一年之久。鄭男與張女並無地緣關係，是特地騎機車前來林森北路進行騷擾行為。目前警方將通知鄭男到案說明，釐清案情並依跟蹤騷擾防制法進行後續偵辦。

