被讚帥過梁朝偉！男星超市「1舉動」遭罵：貪婪

香港男星湯鎮業年輕時候被讚帥過梁朝偉。（圖／翻攝自微博）





香港男星湯鎮業曾和劉德華、梁朝偉、苗僑偉和黃日華被稱為「無線五虎將」，當時還被讚帥過梁朝偉，如今他事業重心轉移在中國，卻被目擊在超市瘋狂試吃而不購買。

近日湯鎮業在浙江的大型超市被網友偶遇，休閒穿搭並戴著帽子的他，不斷在各個攤位前試吃，發文者指出「他吃得滿嘴免費食物後，仍嘴饞又四處張望尋找下個目標。」

對此，有網友認為其行為有些貪婪小氣，不過也有人反駁在各個攤位試吃並不違法，反而覺得湯鎮業這樣的行為比較「接地氣。」



