被讚最適合總統人選 蔣萬安：不分彼此，心中最大的是台灣人

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

隨著2026年九合一選舉逐步逼近，各政黨布局動向備受關注，目光也開始延伸至2028年總統大選。資深媒體人吳子嘉昨日預言蔣萬安是最好的總統人選，台灣將迎來「光輝十年」，針對外界認為其為「最大公約數」人選，台北市長蔣萬安今（5）日回應表示，「我心裡最大的就是台北人、台灣人民，沒有要分」。

針對外界認為其為「最大公約數」人選，台北市長蔣萬安今日回應表示，「我心裡最大的就是台北人、台灣人民，沒有要分」。（圖／鄧宇婷攝）

前一日，吳子嘉在節目直播中直言看好蔣萬安，並大膽預言其為適合帶領台灣的領袖人才。他指出，蔣萬安具備美國律師執照，語言能力出眾，專業背景紮實。吳強調，2028年大選重要性遠遠超出2026年地方選舉，若蔣萬安能在2028年勝出，台灣有機會迎來截然不同的發展階段，走十年大運，甚至形容為「光輝十年」。

廣告 廣告

面對這番高度評價，蔣萬安今日上午出席第14屆台北國際動漫節開幕活動前接受媒體訪問時，則以輕鬆語氣回應。他表示，「我心裡最大的就是台北人、台灣人民，沒有要分。」

更多FTNN新聞網報導

鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人

賈永婕深夜求援細節曝光！被質疑「多會蹭」 蔣萬安回應101攀登支援始末

傳李四川年前將請辭備戰新北市長 蔣萬安台語喊話：要過年了考慮我的心情好嗎？

