被讚「公主病」痊癒！李珠珢傳續約富邦 追上李多慧「年收破千萬」

「AI女神」李珠珢擁有甜美的臉蛋，自從來到台灣發展之後，一舉一動都受到關注。如今李珠珢已一改「公主病」，態度已經明顯轉變，與其他隊員相處融洽，適應了台灣的應援文化，明年確定續約富邦悍將，留台灣展開第2年啦啦隊生涯。據悉，李珠珢在首年來台的收入已突破千萬元，聲勢不輸李多慧。

李珠珢來台年收入破千萬。（圖／尖端出版提供）

據《鏡週刊》報導，李珠珢初到台灣時僅21歲，因甜美外型與特別待遇備受矚目，也因此在團隊間引發誤會。她一度被指堅持站C位、舞步不熟，甚至臨時取消工作返韓，引起球團困擾。知情人士透露：「當時球團為了爭取她加盟，答應幾乎所有要求，反而讓她誤以為大家都得配合她。」外界一度盛傳雙方可能提前解約。

經過球團多次溝通與調整後，李珠珢逐漸放下明星包袱，學會融入團隊文化，工作態度明顯轉變。據悉她加入富邦悍將後，代言酬勞更高達200萬元，而首年來台的收入已突破千萬元，聲勢不輸李多慧。

