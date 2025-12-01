被讚「真台灣人」！杜汶澤再宣布「進軍台灣」不忍了「落腳大安區」
記者林汝珊／台北報導
由香港藝人杜汶澤日前雙十國慶日，發文祝賀：「感謝你們對我的愛戴，祝願我國國泰民安，假期開始了，國慶快樂！」一席「我國」發言被台網友大讚「真台灣人」。如今他宣布將打造的全新港式小吃品牌 「小杜麵館」 於 12 月 6 日正式落腳台北大安區。
杜汶澤與團隊打造的全新港式小吃品牌 「小杜麵館」 ，延續「小杜良品」對食材的講究，小杜麵館希望將雲吞麵、牛腩麵、廣東湯水與經典小吃，以更細緻、講究、富層次的方式呈現，打造台北少見的精緻港味新地標。
創辦人分享，來台五年後，生活與文化早已融入，但真正難以被取代的是「味道」。他表示：「台灣有很多優秀的粵菜餐廳，像晶華軒與朧粵，但屬於我心中那碗從小吃到大的雲吞麵、牛腩麵、老火湯，我還沒找到。」
擔任小杜麵館顧問的雷啟裕主廚來自香港，曾在青年廚師比賽中奪冠，被譽為「少年刀神」。擅長以粵菜為底，融合滬、川、湘等菜系，並以極度注重火候與細節而著名。其創立的台北精緻粵菜餐廳，於開幕九個月內即入選《米其林指南》，展現其在料理創意與味道層次上的深厚底蘊。
