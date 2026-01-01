被貓咬一口領悟的醫療革命：MIT創業家龔南葳，為何選擇最難的創業路？

對龔南葳而言，創業不是離開舒適圈的浪漫選擇，而是一種近乎理所當然的決定。從MIT到Google，再到投入美國醫療體系最艱難的角落，她選擇了一條高風險、低能見度的路：從最底層的量測與資料開始重建流程。FIGUR8為何把賭注押在基礎建設？為何她認為穿戴式裝置的未來是智慧紡織？

「在美國，我先生被貓咬一口去打狂犬病疫苗，收到的帳單是1 萬 4千塊美金。」

獲得前Google執行長青睞，並同時拿下台杉投資與緯創投資的醫療新創FIGUR8，創辦人龔南葳用親身經歷，道出美國醫療體系居高不下的成本現實。

這也正是她選擇在被視為最難切入的美國醫療市場，發動一場數位醫療革命的原因。

FIGUR8專注於穿戴式裝置，主打肌肉骨骼（musculoskeletal）量測，目前產品已導入全美超過3千家物理治療診所，市占率突破一成，成為該領域少數成功商業化的數位醫療新創。

MIT養成的「奇怪驕傲」，讓她走向最難的那條路

從麻省理工學院（MIT）畢業的龔南葳，第一次創業就被Google收購，之後在Google擔任研發主管，履歷近乎完美。

但她並未選擇留在科技巨頭、過著穩定而高薪的生活，而是轉身投入風險極高、方向經常不明朗的創業之路。

談起這個選擇，她先笑稱自己是「一步錯、步步錯」，隨即又嚴肅地談到MIT對學生的深層影響。

「我先生在MIT念腦神經的時候，一進去每個人都在想，如果我要拿諾貝爾獎的話，研究應該做什麼。」

比起名車或財富，她與同儕更在意的是，是否能贏得身邊那10位頂尖同學的尊重。「當你只在乎周圍這10個人的看法時，人生做出的選擇會完全不一樣。」

她形容，這個由MIT學子組成的社群，有一種「奇怪的驕傲」。選擇走最難的路，反而被視為理所當然。也正是這樣的心態，支撐她走過長達9年的創業歷程。

對龔南葳而言，創業滿足的是智性上的好奇心。「看到同學的公司快上市，當然會有壓力，但在那個社群裡，大家真正關心的是：你有沒有解決真正的問題。」

把模糊判斷變成數據，補上醫療AI最關鍵的不足

FIGUR8鎖定的肌肉骨骼健康，長期以來都是數位醫療相對被忽略的領域。

龔南葳指出，過去骨科與復健診斷高度仰賴醫師的主觀觀察，例如「手抬不起來」或「看起來走不動」，這類模糊描述，「在AI領域就叫做垃圾進、垃圾出（garbage in, garbage out）。」

FIGUR8研發的醫療級穿戴裝置，能即時捕捉肌肉收縮、舒張與關節動態，將受傷與復原狀態轉化為量化數字，自動生成臨床筆記，並協助保險公司評估理賠額度。未來，更有機會進一步發展成具備診斷與治療建議能力的AI Agent。

龔南葳強調，要先透過數位化，累積足夠資料讓AI能夠學習與判斷，AI醫療才有機會蓬勃發展。曾子軒攝

在她的定義中，醫療AI的演進可分為三個階段：第一階段是完全由人類進行診斷與治療；第二階段是數位化診斷與治療；最終目標，則是實現「代理式AI（Agentic AI）」，由AI Agent提供24小時、精準且即時的照護。

目前FIGUR8的核心任務，是累積足夠的高品質資料，先完成醫療流程的數位化，讓臨床決策從純人為判斷，逐步過渡到AI輔助，最終邁向由Agent承擔主要角色。

比產品更難的，是美國醫療的「商業工程」

然而，將技術真正推向市場，挑戰往往比產品開發本身更加艱鉅。龔南葳形容，這是一門「商業工程（commercial engineering）」。

她指出，美國醫療市場並非單一市場，而是由50個州組成的50個制度各異的市場。光有好產品遠遠不夠，企業還必須在公共政策與法規層面投入大量資源，甚至雇用遊說團隊，參與聯邦與州政府的制度制定。

有時聯邦政府說AI合法，某些州政府卻突然發文禁用，迫使她必須在24小時內關閉該州所有產品的功能。

此外，她還必須與保險公司反覆協商，申請專屬的醫療診治碼（CPT Codes），證明這項技術能實際為保險體系節省成本，才能進入理賠流程。

醫療器材認證、保險理賠路徑、電子病歷系統整合……，這條商業轉化之路漫長而複雜。在她看來，這才是真正決定醫療新創能否存活的關鍵。

從穿戴裝置到智慧紡織，打造「居家ICU」

由於FIGUR8的核心是穿戴式技術，龔南葳也將目光投向比智慧手錶更宏大的願景──智慧紡織。

她指出，全球智慧手機約80億支、智慧手錶約10億隻，但人類對衣物的需求卻超過100億件。

「有些人不能戴手錶，有些人不能戴戒指，但每一個人每天一定會做的事情，就是穿衣服。」

衣物不僅是日常必需品，還能覆蓋全身。FIGUR8正嘗試將感測器直接織入纖維，讓衣服成為可24小時監測人體狀態的「居家ICU」。

倘若技術有足夠進展，AI Agent可以診斷並治療人類，龔南葳認為「自宅ICU」的概念便能落地。曾子軒攝

這類智慧服飾不只能偵測心律與血氧，還有機會結合數位化電療與熱療功能，協助治療肌肉與神經問題，甚至提早發現心律不整或肌肉病變。

對龔南葳而言，這9年的創業歷程，是一場由求知慾驅動的長跑。即使因為回台灣，長期在美東時間凌晨工作，導致睡眠斷斷續續，她仍認為這是一件極其美好的事。

因為在創業的世界裡，她所看到的運作邏輯，遠比在科技巨頭公司裡更加深刻，也更加真實。

