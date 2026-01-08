被資遣可請有薪謀職假！謀職假有幾天？可以換錢嗎？自願離職能請嗎？謀職假Q&A一次看

謀職假是什麼，你聽過嗎？日前有網友發現，被資遣的同事常請假，一問才知道是請謀職假，該網友因第一次得知有謀職假而大開眼界，引發社群熱議。究竟謀職假意思是什麼？謀職假有薪水嗎？自願離職也能請謀職假嗎？請謀職假需要證明嗎？請謀職假會影響全勤嗎？關於謀職假必知Q&A，Yahoo新聞編輯室帶你一次掌握！

謀職假是指勞工在被雇主解僱的預告期間內，為了另謀工作，可以請假外出的假別。（示意圖／Getty Images）

謀職假意思是什麼？

所謂的謀職假，勞動部解釋，就是當勞工遭到雇主資遣時，為了避免接到新工作前沒有收入來源，造成生活上困難，法令明文規定雇主應在勞工離職前一定期間內，給予勞工在上班時出外找尋工作的機會，藉此縮短勞工失業期間。

謀職假有薪水嗎？謀職假有幾天？

謀職假屬於有薪假哦！青年職涯發展中心補充，要是雇主拒絕給薪，違反勞動基準法第79條第3項，可處新台幣2萬元以上、30萬元以下罰鍰。勞工可向當地勞工局或勞動部申訴，以維護自身權益。

倘若雇主是依法終止勞動契約，勞動基準法第16條第2項明定，勞工在收到終止勞動契約的預告後，為另謀工作得於工作時間請假外出；其請假時數，每周不得超過兩天的工作時間，請假期間工資照常給付。換句話說，謀職假有幾天，取決於預告期間天數；而預告期間天數，得視勞工年資，請看下方。

資遣預告期間天數怎麼算？

雇主依法資遣勞工，應按勞動基準法第16條第1項，提前預告勞動契約終止日，該預告期間根據勞工工作年資有所不同：

工作未滿三個月： 目前沒有明文規定，因此仍端視雙方事前是否曾就此協商約定，如有約定則依約定內容辦理，但約定內容應符合比例原則，且不得有顯失公平之情形。

工作三個月以上、未滿一年者： 10日前預告。

工作一年以上、未滿三年者： 20日前預告。

工作三年以上者：30日前預告。

雇主資遣我，依法預告並每周給兩天謀職假，最後的畸零天數，還能請謀職假嗎？

勞動部解答，因為謀職假規定是每周不得超過兩天的工作時間，所以最後的畸零天數雖然未滿一周，勞工朋友一樣可以請兩天謀職假。

要提醒大家的是，謀職假並非當然給予。如果勞工沒有在預告期間，向雇主提出謀職假申請，事後無法要求雇主支付謀職假的工資。

【案例說明】

雇主按勞動基準法第11條，於7月10日預告資遣年資三個月的小虎，並告知最後一天上班日為7月20日。那麼，小虎的法定預告期間，應「自通知之次日」（7月11日）起，算到應提供勞務最後一日為止（7月20日）。

也就是說，小虎自7月11日起，每周七天可請兩天的謀職假。詳細而言，小虎在7月11日至7月17日這七天當中，可以請兩天謀職假；在7月18日至7月20日這剩餘的三天中，可以再請兩天謀職假，合計小虎最多能請四天謀職假。

謀職假天數怎麼算案例1。（截圖取自／勞動部）

雇主未依法定預告期間資遣我，導致預告天數不足，可以領工資嗎？謀職假該怎麼請？

若預告天數不足，雇主應依法支付工資。例如，法定資遣預告天數為十天，雇主只給了七天，10-7=3，雇主應支付三天預告期間的工資。

【案例說明】

假設雇主依勞動基準法第11條，於7月13日預告資遣小雅，並告知最後一天上班日為7月30日；但因小雅到7月30日的工作年資為兩年六個月，按勞動基準法第16條第1項第2款，雇主應於20天前預告，亦即雇主依法最遲應於7月10日就要預告，才算給足勞工20天預告期。

而因小雅的雇主是在7月13日預告，預告期間從通知次日7月14日起算至7月30日為止，雇主實際給予的預告期只有17天，預告天數尚不足三天（20-17=3）；此時，雇主應給付小雅三天預告期間的工資。

詳細來說，小雅在7月14日至7月20日這七天中，可以請兩天謀職假；7月21日至7月27日這七天中，可以再請兩天謀職假；7月28日至7月30日這剩餘的三天中，可以再請兩天謀職假，合計小雅最多能請六天謀職假。六天謀職假之外，雇主還要額外支付小雅三天預告期間的工資。

謀職假天數怎麼算案例2。（截圖取自／勞動部）

謀職假可以換錢嗎？

答案是不可以。特休沒休完可以換錢，但謀職假不行。由於謀職假的立意是讓被資遣的勞工可以在上班時間外出找新工作，勞工請謀職假時雇主須正常給薪，也就是不能像病假扣半薪、事假扣全薪；但若勞工沒有請謀職假、而是正常上班，一樣是正常給薪，雇主不必加給薪資；如果勞工沒有請謀職假、而是請其他假別，則會依據請假情況給薪。

自願離職還能請謀職假嗎？

法律百科指出，只有「被資遣（解僱）」，才能請謀職假。假如讀者朋友是自願離職，那就沒有謀職假可請，想要在上班時間找新工作，便得請特休或事假。

謀職假怎麼請？

請謀職假的方式，勞基法並沒有特別規定。法律010表示，多數公司都是比照勞工請假規則第10條，以一般請假的方式辦理，勞工應於請謀職假前親自以「口頭」或「書面」敘明請假理由與日數；遇有急病或緊急事故，得委託他人代辦請假手續。

請謀職假需要證明嗎？

答案是不用！勞動部提醒，謀職假不是勞工請假規則所定的相關假別範圍，所以雇主不能直接援引勞工請假規則第10條規定要求勞工提出證明。假如勞工按照勞動基準法第16條第2項規定，向雇主申請謀職假時已講明事由，雇主就不得拒絕給假，也不能要求勞工提供求職相關證明文件。

請謀職假可以拿全勤獎金嗎？

是可以的！勞工朋友請謀職假，不會影響全勤獎金計算，雇主不得以勞工請謀職假為由，扣除全勤獎金。

請其他假別還能請謀職假嗎？

答案是可以！即便勞工朋友在預告期間內，請了特休、事假、病假等其他假別，仍可依規定天數申請謀職假，權益不受其他假別影響。

