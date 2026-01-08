被資遣才有！他週休4天薪水照領 網驚：現在才知道

網友發現同事一週請2天假，一問才知道這是被資遣才有的「謀職假」。（示意圖／翻攝自pexels）





被資遣原來還有「謀職假」可以請！一位網友透露，最近發現即將離職的同事瘋狂請假，一問之下才知道，對方請的並非特休假，而是僅限被資遣員工才能使用的謀職假，這種假一週有兩天，再加上2天休假日，等於一週只要上3天班，還不會被扣錢，這篇文章引起網路上一波討論。

用謀職假每週只上3天班 薪水還照領

原PO在Threads發文指出，原本以為同事請的是特休假，是公司為了避免讓特休折算成現金，才要求她把假期休完。未料同事說明，自己請的是「謀職假」，不僅不會扣到錢，剩餘特休還能依法換成現金。換算下來，一週只需請假2天，便能連休4天，讓原PO驚呼：「現在才知道還有這種假！」

廣告 廣告

底下有網友留言指出，這樣一來等於7天之中有4天不用上班，但公司仍須支付7天薪資，若該名同事在最後一週只剩3天班，依舊可以再請2天謀職假，等同只上1天班，卻能領3天的薪水，他直言：「能被資遣很幸福，因為有人拿錢請你離開、爽！自己辭職，可是一毛錢都沒得拿的。」其他網友也指出，「謀職假是讓你去找下ㄧ份工作的，無法換錢，ㄧ定得休完，不休白不休啊」。

勞工遭資遣 雇主依規定應予2日謀職假

勞動部指出，勞工遭雇主依法資遣後，於離職前預告期間內，因有外出另謀工作的需求，雇主應予同意，以協助縮短失業空窗期。依勞基法第16條第2項規定，勞工在接獲終止契約預告後，每週可於工作時間請謀職假，時數不得超過2日工作時間，且請假期間工資照給。另外，謀職假並非請假規則所列假別，雇主不得要求勞工提出求職證明，只要事由說明即可，不得拒假。

更多東森新聞報導

行憲紀念日恢復放假！藍喊「憲法已死」：改過弔唁日

休假有望+1？綠營推新法案 投票前一天放假

北市11/11僅部分停班課！民眾讚蔣神預測 問「咕嚕」被撈了？

