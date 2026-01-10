被資遣還能請假？同事請「這種假」不扣薪水特休 網驚：原來勞基法有這條

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

原來被資遣還能請假、照領薪水！一名網友透露，一位被資遣的女同事突然瘋狂請假，原本以為是公司不讓她「特休換錢」，要求她離開前把假修完，好奇一問才發現對方請的是「謀職假」。貼文曝光後，不少網友大開眼界，表示「原來有這種假」，部分網友則指出，勞基法中本就規定被資遣的員工可以請謀職假。

一名網友透露，最近被資遣的女同事突然瘋狂請假，本以為是公司不讓她「特休換錢」，好奇一問才發現對方請的是「謀職假」。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads上發文表示，最近被資遣的同事狂請假，本以為是公司不想讓她特休換錢，要求她休完，一問之下得知她休的是「謀職假」，並非請特休假。原PO聽完驚呼，現在才知道有謀職假可以請，這樣的請假方式「等於一週可以請假兩天，特休還不會被扣，可以全部換錢」。

貼文曝光後，不少網友表示跟原PO一樣不知道可以請謀職假，「我也是遇過一間公司要大裁員才知道，還幫我們這些員工安排好後在月底的謀職假、剩下的特休，幾年後的現在，真心覺得有照勞基法走的公司不多了」、「前陣子被遣散，完全不知道有這個假」、「原來是這樣喔，好像沒有幾家公司是這樣」、「學到了，又從老闆身上賺回自己該拿的」。

部分網友則表示，謀職假本就是勞基法中的規定，「有喔！至少20年前就有...不過是被資遣的才有」、「太多不懂勞基法的人，才有慣老闆的作案空間」、「超爽，當初一個禮拜周休四日，然後再領一下失業補助慢慢找工作」。也有人補充，「謀職假不能換錢，只能休完，所以一定要請滿」，更有網友提醒，「臺灣人一輩子可以領3次失業補助，記得跟妳同事告知」。

根據勞基法第16條第二項規定，被資遣勞工在預告期內，為另謀工作得於工作時間請假外出。其請假時數每星期不得超過「二日」之工作時間，請假期間之工資照給。至於預告期間剩餘日數不足一星期者，因仍在另一個「七日」之內，故依法勞工仍有請假二日外出謀職之權利，惟如剩餘日數只剩一日，則勞工只能再請「一日」謀職假。

