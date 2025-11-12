被賓賓哥點名「聯手圤智雨打壓」！直播主激動下跪：拜託你告我

被點名的楊姓直播主，於11日直播下跪「拜託你告我！」（圖／翻攝Pixabay）

公益網紅賓賓哥（江建樺）近年來屢傳負面爭議，近日又被網紅推手圤智雨爆料是在做「假公益」，氣得他跑去地檢署提告，並反控圤智雨與其他7名主播聯合恐嚇他，藉機勒索取財。其中一位被點名的楊姓直播主竟更在直播中下跪，喊話賓賓哥「拜託你一定要告我」。

據了解，賓賓哥10日現身地檢署提告時表示，他已控告圤智雨疑似串聯其他7名直播主，打著「反對公益直播」的旗號，對他進行長達半年的持續性攻擊。

除了直播詆毀、捏造不雅片，賓賓哥透露接到一通電話恐嚇，對方自稱是圤智雨的主管，手上握有他的錄音檔和不雅照，並要求他在12日前支付7位數鉅款，否則就要公開不雅內容。

其中一位被點名的楊姓直播主，得知消息後相當憤怒，隔日竟在直播中當眾下跪，情緒激動地喊話：「拜託你一定要告我！我需要法律來還我清白！」

對此，圤智雨則回應，賓賓哥近來在直播中自導自演、製造對立，甚至捏造內容誤導觀眾，行為讓人感到錯愕，「一個自稱公益的直播主，每天用謊言包裝自己，已經偏離初衷。」

目前，賓賓哥和圤智雨雙方各執一詞，也讓外界霧裡看花。目前相關案件已由檢方受理，後續還有待司法釐清調查。

