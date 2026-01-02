被賣車耽誤的舞王！帥業務西裝褲嗨跳「16蹲+頭頂地」 超狂背景起底

汽車業務員陳宗賢在耶誕節前夕公司舉辦親子活動，穿著白襯衫、西裝褲大跳16蹲嗨翻全場，影片也在網路引起討論，網友封他是「被賣車耽誤的舞王」。（IG／jet_auto_south授權）

高雄一名汽車業務員耶誕節前夕的親子活動上，穿著白襯衫、西裝褲被大秀「16蹲」舞步，最後還加碼地板動作「頭頂地」，俐落流暢又帥氣十足，不僅嗨翻全場，影片也在社群瘋傳，甚至網友封他是「被賣車耽誤的舞王」。原來這名男子叫陳宗賢，背景更狂，不僅大學唸舞蹈系，還是海軍陸戰隊退伍，即便工作忙碌，跳舞已荒廢一陣子，被起鬨上場小露兩手，依舊震懾所有人的目光。

女娃太入戲 跟著「頭頂地」超萌

這則影片是一家汽車經銷商在IG社群平台上傳，畫面中只見高大帥氣的年輕男子，穿著白襯衫打上領帶，加上西裝褲和咖啡色皮鞋，就直接在大廳跳起Energy神曲〈星期五晚上〉的經典「16蹲」舞步。小鮮肉動作瀟灑俐落，又有爆發力，根本帥到靈魂深處，歌曲結尾他自己再加上頗具難度的地板動作「頭頂地」。

而在該男跳舞時，前方還圍著一群小朋友，有的穿著紅衣，有的戴上耶誕帽，跟著蹦蹦跳跳，甚至有一個女娃太入戲了，看著大哥哥的地板動作，也彎腰想把頭頂在地板，大人拉都拉不住，超萌模樣笑翻全場。

陳宗賢（圖左）在跳舞最後加上高難度「頭頂地」動作，讓一名女娃（圖右）看得太投入，也跟著彎腰跟著做，可愛的模樣笑翻全場。（IG／jet_auto_south授權）

褲子竟然沒破 網笑：會大賣

影片瘋傳引發熱議，網友紛紛留言寫道，「太猛太帥，妹妹都情不自禁跳下去了」、「車屆舞王是你」、「現在業務也要會跳舞」、「西服褲也約束不了他的舞蹈」、「被賣車耽誤的亞洲舞王」、「身上那條褲子會大賣，彈性極佳」、「現在跳這個的都要問~你有當兵嗎」。

據了解，這名小鮮肉名叫陳宗賢，目前在高雄擔任汽車業務員。他說，耶誕節前夕公司邀請車主參加的親子活動，當天眾人起鬨，才被拱跳舞炒熱氣氛，而且完全沒有準備就上場。

至於跳舞是在哪裡學？怎麼16蹲都不會累？陳宗賢透露，高中和大學就是念舞蹈相關科系，當兵則在海軍陸戰隊服役。他提到，退伍後一度想跳舞接一些商演案子，又想收入穩定，才投入賣車行業，但現在工作忙碌，反而跳舞已荒廢了好一陣子，影片會爆紅，自己也始料未及。

