被質疑沒當兵 沈伯洋突嗆脆友「替代役就是民防」 引熱議

民進黨立委沈伯洋。（中時資料照，姚志平攝）

近日國防預算、民防手冊小紅書等話題熱議不斷。綠委沈伯洋被網友嗆問是否服過兵役時，反問沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎，還強調「替代役就是民防」，網友質疑「既然這樣全部當替代役就好了，當什麼國軍」、「不就一個大外行在講國防？」

根據《中天新聞網》報導提到，沈伯洋8日發文提及遠見和沃草調查「台灣人民是否願意保衛台灣和上戰場」的結果，他直呼或許有些數字令人擔憂，但別讓網路上極端的聲音，誤解整個族群。政治人物產生重大分歧，然後就被說成「撕裂社會」？這種評論才叫撕裂社會。

一位脆友質疑沈伯洋「或許可以多問一個問題：您是否服過兵役？」沈伯洋則反問「沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎？90％的人戰爭不在戰場上，難道是在發呆嗎？更不要說，替代役就是民防。你覺得我在推動的是什麼？不就是民防嗎？」

粉專「文思革」9日發文嘲諷「Puma是不是很在意自己替代役的身份」？網友留言「這咖的思考邏輯就好比單獨在高速公路上逆向，卻報警投訴每個人都逆向」、「開始給自己鑲金了」、「打仗的時候躲在後面，民防個鬼」、「既然這樣全部當替代役就好了，當什麼國軍？」

PTT鄉民表示「我認識主張台獨或者主動表示支持民進黨的，十個有九個不是替代役就是想辦法體位過重，替代役當然是台獨最強兵種沒有之一！不服來辯」、「自己是極端聲音，說別人極端聲音」、「笑死，問一句回十句，根本在心虛」、「那不就一個大外行在講國防？」

