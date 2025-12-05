被質疑等徵召？李四川放話：願和黃國昌協調

▲台北市副市長李四川今（5）日談及選舉表示，輝達更重要。（圖／《千秋萬事》提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市副市長李四川昨（4）日鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭現職，而他和市長蔣萬安在議會備詢時，被狂問辭職一事，引蔣萬安一旁插話表示：「你們要考慮一下我的心情」。對此，李四川今早接受專訪指出，他和蔣萬安現在最緊急的事是輝達，比選舉更重要，如果選舉需要和民眾黨協調，他願配合黨的機制辦理，畢竟他曾任秘書長，對黨的制度要遵守。

李四川今上《千秋萬事》表示，可以了解蔣萬安的心情，他們現在就是希望在農曆過年前和輝達簽約，明年六月可以開工，讓輝達真正落地在台北市，這大概是他們2個現在最重要的工作。

李四川提到，他說過輝達在台北市比選舉重要，也有人問過他，如果民調第一會怎麼做？他當過秘書長，所以一定要按照所有的黨的制度。如果要去初選，他一定要去登記；如果要他承擔，他也會按照黨的機制。很多人問他，什麼時候會辦理？但不管有沒有初選，怎麼樣的選舉辦法現在都還沒有出來，他認為反正就依照黨的機制去辦理。

李四川說，有人認為他一直不表態是在等黃袍加身，但他要釐清：他在黨工作過，知道黨的制度，所以要按黨的機制處理。這段時間要和輝達簽約，還要辦理都市計劃變更，所有的程序工作相當多，這是北市府目前比較緊急要做的工作，所以目前沒有談論選舉的事情。

被問到若需要和民眾黨主席黃國昌協調，是否會配合？李四川強調，如果要他承擔，當然要按照黨的機制去辦理，大概主要的原則就是這樣。

至於潛在對手新北市副市長劉和然說，要選市長就必須對地方很了解，李四川回應指出，台北縣到新北市，總共29區都有故事，曾經走過一定會留下痕跡，他也同意劉和然說的，要選市長，就要對各地有了解。

至於李四川昨天提到一位鄰居阿嬤給他的鼓勵，讓他決心投入選舉，李四川今補充表示，那位阿嬤是和他同住一樓的鄰居，禮拜六、日有時候會碰到，會叫人家阿嬤一個尊稱，和她講話受教很多。

