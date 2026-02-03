被質疑與國共論壇別苗頭 賴清德說明開記者會三個原因

國共論壇登場，賴清德總統今天針對台美經濟繁榮夥伴對話成果說明他召開記者會的三個原因表示，這代表台美的經貿夥伴關係進入新的階段，也代表台灣跟美國會攜手走進世界。至於台美對等貿易協定（ART）的簽署，目前已進入最後階段，深信很快就會有結果。

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議1月27日在華府落幕，賴清德總統今天由總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫陪同召開記者會。

由於國共智庫論壇今天在北京登場，EPPD則是在前幾天就已結束，媒體質疑賴清德此時舉行記者會的目的。對此，賴清德在回應媒體詢問時表示，今天他之所以率談判的相關部會首長在總統府召開記者會，主要原因有幾點：

第一個是台美經濟繁榮夥伴對話今年是第一次主談人面對面實體進行對話，代表台美的經貿夥伴關係進入新的階段，尤其是不畏暴風雪如期舉行，也代表了台美雙方對於後續深化台美經貿夥伴關係的決心。

第二，此次的對話成果豐碩，台灣跟美國在這一次的對話當中，簽署了矽盛世宣言，以及台美經濟安全合作聯合聲明，也完成了後續許多項目的進一步合作計畫，這代表後續台美的經貿產業的合作會更進一步的深化，也代表台灣跟美國會攜手走進世界。

第三個是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」是台灣的國家經濟戰略，這一次談判結果有助於台灣在這條路線上會走得更穩，也會走得更遠，會帶給台美雙方豐厚的經濟的發展成果。

媒體也追問在台美對等關稅談判底定後，針對台美對等貿易協定（ART）的簽署是否有新的進度？對此，賴清德僅表示，目前ART進入最後階段，深信很快就會有結果，若有確定會盡速跟國人報告。

