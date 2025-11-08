被質疑追思共諜 鄭麗文澄清「吳石非主角」：不怕被貼紅統標籤

​國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於採訪通知明確表示，追思對象包含前高階共諜將官吳石，讓鄭麗文的與會立場備受質疑；對此鄭麗文澄清「吳石非活動主角」，強調其間諜的身分跟大眾認知的思想政治犯不同。

鄭麗文參與「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」受訪表示，無論是二二八事件還是白色恐怖，都不應該淪為政治鬥爭的廉價工具，期許大眾尊重並還原歷史真相。

即便鄭麗文強調，收到的邀請函中並未提及吳石，但現場「吳石本人的照片」仍掀起熱議，對此鄭麗文回應，「台灣地區政治受難人互助會」舉辦相關活動已有30年之久，期間從未以吳石作為主角，自己這次收到的邀請函和海報等資訊中，也沒有提到吳石。另外自己會前致電主辦單位詢問，也因為得到「沒有以吳石為主要對象」而認定，這場活動應該與吳石無關。

國民黨主席鄭麗文（右二）強調「吳石是間諜」和思想政治犯不同。（蔡親傑攝）

至於活動中獻唱安息歌的舉動，是否擔心被貼上紅統標籤？鄭麗文坦言「不會」的同時，回憶自己為台獨的言論自由努力的過往，呼籲台灣要想以對話取代對抗，透過和平方式處理兩岸矛盾，就必須超越統獨。

關於鄭麗文強調，活動邀請函、相關資訊都沒有看到「吳石」這兩個字一事，資深媒體人黃揚明在《週末大爆掛》節目中坦言，「台灣地區政治受難人互助會」發出的採訪通知當中，不僅兩度提到吳石，還將其定義為「烈士」，顯見該團體觀看歷史的角度，與中共政府是同一邊的。黃揚明更不諱言表示，鄭麗文唐突的參加這場活動，對那些曾經參與國共內戰的國民黨人士來說，於情於理都沒辦法交代。

