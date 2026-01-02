被賴清德批不做正事！羅智強反嗆「欠薪總統」：先把欠軍人的錢還回來

總統賴清德昨（1）日發表元旦談話，再度譴責在野5度封殺國防預算、彈劾總統的行為，批評藍白「浪費時間」；國民黨立委羅智強表示，賴清德如果真的認為國防預算很重要，就應該到立法院進行報告，只要總統願意赴國會，就算安排在周六「在野黨也願意配合」。

「國民黨一向主張同時投資戰備與和平」，羅智強表示，賴清德早在選舉期間就承諾，願意到立法院進行國情報告，如果賴清德認為軍購、國防預算很重要，那更應該向國會、人民說明清楚。羅智強指出，即便中共犯台野心昭然若揭，仍不代表兩岸必須兵戎相見，如同前總統馬英九任內，仍能在兩岸存在摩擦的情況下，避免衝突升高，這就是領導人的智慧。

廣告 廣告

羅智強直言，根據立法院三讀通過的預算，賴清德本該自今（2026）年1月1日起替國軍加薪，卻因為行政院拒絕編列導致預算卡關；羅智強痛批，賴清德一邊談論國防，一邊削減、延宕軍人應得待遇，這樣的「欠薪總統」，實在難以說服人民相信其護國的決心。

針對行政院拒絕編列預算、替軍人加薪相關議題，羅智強要求賴清德「儘速到立法院報告」、「把欠軍人的錢還回來」；羅智強重申，軍人加薪金額在整體預算中占比極低，更關乎軍人尊嚴與立法尊嚴，賴清德應停止混淆視聽，正面回應國會與社會質疑。

更多風傳媒報導

