被賴清德指擁抱習近平！黃國昌嗆告：限你24小時道歉

台灣民眾黨29日舉行「嚴正抗議．具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黨主席黃國昌(中)、立委張啟楷(左)、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠(右)出席。(記者羅沛德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今率宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷聯合召開記者會痛批，總統賴清德昨在專訪時造謠民眾黨讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者、擁抱中共領導人習近平。黃國昌要求賴清德限時道歉、澄清，否則將對賴提起民事訴訟，他怒嗆：「我等你24小時時間，否則明天律師就會正式到法院對你提告」。

黃國昌批評，沒想到超越憲法的男人賴清德，現在竟然帶頭成為國家詐騙隊隊長、公然造謠。賴清德昨天接受綠媒專訪時，大剌剌地帶著綠媒到兵工廠當背景，不曉得這麼嚴肅的地方，原來是總統府帶綠媒進行造謠的背景，何其悲哀。

「賴清德造謠成癮，更變國家詐騙隊隊長！」黃國昌痛批，賴清德昨天專訪造謠民眾黨讚賞普丁不是獨裁者、擁抱習近平，民眾黨何時讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平？請賴說清楚講明白，賴清德身為國家元首卻帶頭造謠，何其悲哀。

黃國昌要求，他身為民眾黨主席，「限你賴清德24小時內澄清、道歉，否則民眾黨明天就會到法院正式提告求償」，憲法52條是讓總統免於刑事追訴，民眾黨明天將對賴清德提民事訴訟。

