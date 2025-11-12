被賴清德點名站出來！韓國瑜貼影片：主人不要鞭打我，我會加快步伐

立法院長韓國瑜貼出談論心情的書法影片 圖：韓國瑜臉書

[Newtalk新聞] 對於總統賴清德點名立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，站出來聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今(12)日貼出談書法影片稱，「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」。這是他擔任立法院軮的心情，「老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐」。

對於中國重慶公安立案要調查民進黨立委沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

廣告 廣告

不過，韓國瑜接任立法院長後，除了上任記者會後，很少接受媒體訪問。他今日在臉書貼出一段書法影片。貼文指出，老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。颱風天上班的大家一起加油！

影片裡，韓國瑜在院長辦公室表示，「這幅字畫，我特別請國內名書法家張炳煌教授幫我寫的，代表我的心情。「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」。老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐。象徵我的心情，擔任立法院院長，像條老牛一樣，知道自己年紀已經大，青春年華不再」。

韓國瑜說，「那剩下的是什麼咧？不待揚鞭，不需要任何人告戒我，或者鞭策我，努力的把工作做好。 因為來日無多，所以特別寫了這十四個字，放在這裡，勉勵我自己。 勤奮的工作，認真的工作，為國家，為這個社會，為人民，能做多少，算多少。 這是我給自己的一個期許，所以特別把這十四個字跟大家一起分享」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國威脅抓捕沈伯洋！賴喊話韓國瑜「維護國會尊嚴」 黃國昌酸情勒在野

中國威脅全球抓捕沈伯洋 賴清德：韓國瑜應率藍綠白立委聲援