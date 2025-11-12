被賴清德點名「維護國會尊嚴」...韓國瑜竟反要賴清德「廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力」：這樣才能解決問題
中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德昨日點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。韓國瑜今（12）日召開記者會，以四點建議賴清德，並稱台灣安全有四隻腳，「賴總統跟民進黨打斷了三隻腳」，希望賴清德以主席身份廢除台獨黨綱，並廢除中國為境外敵對勢力，才能解決問題源頭。
韓國瑜表示，身為立法院長，對立委言論自由、人身安全，以及在立法院質詢的時候，不受到恐嚇和威脅，這是立法院長職責所在，我們會盡全力保護好每一位立委的權責和他們的的權益，這點是無庸置疑
韓國瑜再說，針對賴清德總統要他出面為沈伯洋委員的事情來發聲，他很想講心裡的話，「一個人生病，讓別人吃藥」，從賴清德總統點這個名，可以明顯看得出來，「真的是自己生病，讓別人吃藥」。
韓國瑜說，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，第一隻腳是維護中華民國；第二隻腳是維護我們的民主自由；第三隻腳維護好美台關係；第四隻腳是維護好兩岸和平。兩個保護、兩個維護是我們台灣安全最重要的四隻腳，保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、兩岸和平。
韓國瑜表示，賴清德總統本身兼民進黨主席，黨政軍情所有的權力一把抓，「這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳」，民進黨的台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？賴總統今年一整年發動大罷免，如何保護好台灣的民主自由？賴總統宣佈中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳，維護好美台關係。
韓國瑜強調，賴清德總統如果要解決，真的幫沈伯洋委員，應該考量如何恢復這四隻腳，讓台灣平穩的站立在那裡。如果繼續消費沈伯洋，把沈伯洋被重慶公安局立案調查，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平，相信沈本人已經處在風口浪尖，心裡的壓力極其巨大，「我們要想怎麼幫沈，也幫台灣2300萬人，讓大多數的台灣人民過著幸福及快樂的日子，就要維護好台灣安全這四隻腳。」
韓國瑜說，他建議賴清德總統，面對沈伯洋這個事情，可以察覺到過去中共對台灣是文攻，現在已經開始針對立法委員立案調查，這一步下來，台灣人民是無法接受。真的要幫助沈伯洋，他呼籲賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手。
韓國瑜指出，第一，用民進黨主席身份立刻凍結或廢除台獨綱領，保護好中華民國；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由；第三，撤回中國為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話；第四，還是一樣繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決這個問題的上流源頭。
韓國瑜表示，接下來是沈伯洋個人的問題，一起來想辦法看如何讓他避開這一場不可測之兇險，他覺得賴清德總統如果這樣講出來才是負責任。而且對台灣2300萬人來說，「我們喘過一口氣，不要有戰爭的壓力，對我們周邊的國家日本、新加坡、南韓和東南亞國家，包括美國，大家看到台灣海峽兩岸戰爭的隱性被拆除掉，讓台灣人民呼吸到安全、甜美的空氣，這不是美事一樁嗎？」
韓國瑜表示，以上是他對賴清德總統點他的名，他發自內心來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。
（圖片來源：總統府、三立新聞）
更多放言報導
沈伯洋屢遭中共威脅全球追捕...賴清德終於發聲！喊話韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」：否則明日就是藍白任何一個人
韓國瑜任慶籌會主委「出槌一籮筐」！國慶場合「告洋狀」抹黑、誤念總統講稿「典禮暫停數秒」超尷尬
其他人也在看
韓國瑜應聲援沈伯洋？王鴻薇轟賴清德：選你要幹嘛
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，引發外界熱議，總統賴清德今（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈。對此，國民黨立委王鴻薇砲轟，在憲法上，包括軍隊、警察韓國瑜都無實權可以動用，而賴清德不但掌握軍隊，還可以調動內政部警察系統，保護任何一位立委，「總統不工作喊話立法院長，選你到底要幹嘛」。中時新聞網 ・ 1 天前
陸查沈伯洋 賴促韓表態 藍質問誰是總統
大陸日前以涉犯「分裂國家罪」，對立委沈伯洋立案調查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會的尊嚴、台灣人民言論自由，率領跨黨派委員聲援沈伯洋。對此，藍委痛批三軍統帥毫無擔當，保護自己同黨黨公職的方式，居然是第一時間要韓國瑜先發話，質疑「難道韓國瑜是總統嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜反嗆賴清德廢台獨黨綱 綠黨團轟：搶對中共發聲權出賣台灣
[Newtalk新聞] 民進黨立委沈伯洋日前遭中國重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案調查，官媒更威嚇全球通緝，總統賴清德昨（11日）呼籲立法院長韓國瑜站出來捍衛國會尊嚴，韓今（12）日則反要求賴清德凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力。對此，民進黨團質疑，韓國瑜難道在國民黨內要跟主席鄭麗文互別苗頭、搶奪跟中國共產黨對話的主要發聲權？去消費全台灣人的民主自由？ 民進黨立院黨團針對韓國瑜回應召開「呼籲韓院長以蒼生為念 團結國會 對抗侵略」記者會，由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜出席。 鍾佳濱指出，三黨黨鞭於10月31日在立院議場主席休息室，由他提出針對沈伯洋遭中共跨境鎮壓一事，嚴重威脅沈伯洋個人安全、侵犯台灣國會尊嚴，因此，希望韓國瑜能促成朝野的共同聲明，但當時國民黨團總召傅崐萁有意見，才不予處理。 他接著說，昨日在賴清德總統的呼籲下，韓國瑜終於有所回應。首先肯定韓國瑜願意為了國會尊嚴站出來講話，不失為國會議長應有高度；也肯定韓國瑜清楚說明，包括全體國會議員都可能遭受的人身安全威脅。然而在肯定之餘，他反問韓國瑜，中共若不是台灣敵對勢力，每天對準台灣的飛彈、共機擾台是早安問候？今天新頭殼 ・ 17 小時前
酸賴清德「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜正式回應了：台海安全被你打斷3隻腳
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局稱涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜，希望他能夠站出來維護國會尊嚴，對此，韓國瑜今（12）日表示，賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有4隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席打斷3隻腳」，並說從昨天賴清德的點名明顯看出，真的是自己生病讓別人吃藥。 韓國瑜表示，身為立法院長跟副院長，對每位立委在院......風傳媒 ・ 15 小時前
韓國瑜以「桌子說」喻國安 卓揆勘災忍不住以「兩盤菜」回嗆
[Newtalk新聞] 總統賴清德點名立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反稱賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席的身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。下午臨時增加行程赴蘇澳溪分洪工程視察的行政院長卓榮泰針對媒體提問，忍不住駁斥桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去」？ 隨行採訪的媒體記者詢問，針對沈伯洋事件，韓院長要賴總統撤掉中國是敵對勢力（的說法），請教院長看法？卓榮泰回應，不好意思，今天來宜蘭蘇澳地區，事實上，應該關心的是災情的問題，不過，剛剛一路上也聽到韓國瑜院長的講話，「我就順著韓院長的話來說，韓院長說『一個桌子有四條腿，代表不同的意義』，那四隻腳的桌子，我也要跟韓院長講，這個桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，所以影響很大，而且呼應了中國現在要學習『吳石精神』的一個統戰號召，但身為國會議長、中國國民黨黨籍的韓院長，迄今沉默不語」。 卓榮泰接著說，桌上還有另新頭殼 ・ 16 小時前
獨家／中共解放軍擾台千變萬化 參謀總長梅家樹上將斬去三千煩惱絲
中共解放軍擾台次數及行為已進入千變萬化的模式，讓國軍應變部隊應接不暇，就連駐守在衡山指揮所的參謀總長梅家樹上將都為此大傷腦筋，甚至引發掉髮，今年9月中旬特別將三千煩惱絲理去，專心面對共軍的任何舉措。因此有人還盛讚他「不怒自威」。鏡報 ・ 20 小時前
民進黨狂攻韓國瑜 民眾黨：真的關心沈伯洋安全嗎？
中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對綠委沈伯洋立案偵查，賴清德總統昨（11）日喊話立法院長韓國瑜站出來聲援，而韓國瑜今反批賴清德自己生病卻讓別人吃藥。民眾黨發言人張彤也說，賴清德無視職權所在，反過來拜託韓國瑜，待韓回應後，民進黨團又急如星火開記者會，懷疑「民進黨真的關心沈伯洋安全嗎？還是意在如何政治操作？」中時新聞網 ・ 11 小時前
韓國瑜稱「生病的人要別人吃藥」 民進黨質疑：要跟鄭麗文互別苗頭？
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德昨日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。韓國瑜今（12）日出面談話表態挺沈伯洋，不過他形容賴清德是「生病的人要別人吃藥」，並把「球」丟回給賴清德。對此，民進黨立院黨團下午召開記者會，質疑韓國瑜此舉是不是要和你們黨主席鄭麗文互別苗頭？要搶奪與對岸對話的主要發聲權？中天新聞網 ・ 16 小時前
中國真的可以壟斷全球稀土產業鍊嗎？澳洲智庫：西方很難在永久性競爭中取勝
中國近期以暫停出口稀土與相關製品作為「王牌」，迫使包含美國總統川普，以及德國、荷蘭等西方國家在對華貿易與科技問題上讓步，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在「川習會」結束後表示，美國有望在2年左右，擺脫中國對稀土產業的控制。面對這樣的論調，這也讓人好奇，中國是否真的掌握了全球稀土產業的關鍵命脈。與此同時，川普和澳洲總理艾班尼斯（Anthony......風傳媒 ・ 19 小時前
台北79歲媽殺死重障兒 資深媒體人慟喊：希望賴總統特赦
台灣邁入超高齡社會，加上少子化危機，長照悲歌頻傳。不久前台北一名79歲婦人，因為不堪長期照護52歲重度身心障礙兒的壓力，以1萬元紅包塞進兒子口中，再以膠帶封口鼻致兒子窒息身亡；地院雖給予減刑判2年6個月，但也建議總統特赦。資深媒體人張念慈看了此案內心五味雜陳，也喊話「希望賴清德總統可以特赦」。中時新聞網 ・ 16 小時前
澳洲、印尼宣布達成新安全條約 強化國防安全合作
澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(12日)在雪梨與印尼總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)召開的聯合記者會上表示，澳洲和印尼達成一項新的安全條約，承諾如果任一方受到威脅將互相磋商。 艾班尼斯表示，這項條約是先前安全協議的重大擴展，也承諾雙方領袖定期進行安全對話。兩國在30年前簽署第一份條約。 艾班尼斯補充說：「如果任何一國或兩國的安全受到威脅，應該進行磋商，並考慮可能採取什麼措施，單獨或聯合應對這些威脅。」 艾班尼斯指出，印尼與澳洲都認識到攜手合作是確保區域安全與穩定的最好方式。 普拉伯沃說，這項條約承諾在國防與安全領域密切合作。 普拉伯沃說：「我們決心保持最佳關係，以加強和保障兩國的安全。」(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 19 小時前
上任國民黨主席後首次中常會 鄭麗文：親兼革實院院長，強化黨員論述能力
今（12）日的中國國民黨中常會，為鄭麗文上任該黨新任黨主席後首次中常會。鄭麗文在主持常會時表示，今天是她上任以來首次主持的中常會，今天最主要的是通過一級主管人事案，她將親自兼任革命實踐研究院的院長。秉持著中國國民黨創辦革命實踐研究院的精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力。鄭麗文說明，自上任以來，來自四面八方積極主動回到國民黨的大家庭或者入黨的好朋友們，未來所有的新進黨員都能夠邀請到革實院上課，由她親自授課。希望革命實踐研究院能夠重新為國民黨黨員受訓，理解中心思想如何與時俱進，跟現實環境充分的結合。讓每一個黨員都能夠在各自的領域與人際網絡裡頭，成為國民黨所代表的價值跟思想最重要的傳播者，得到更多人的認同。鄭麗文說明，國民黨還有許多工作要進行，也會通過一級主管的人事案，感謝大家在此艱難的時刻願意投入黨務工作，也感謝中常委過去這段時間對國民黨的支持，希望未來能夠並肩作戰，團結一致，贏得2026年的大選，2028年順利政黨輪替，重返執政。更多新聞推薦 ● 橋頭仕豐新亮點 公兒10公園成親子休憩新選擇台灣好新聞 ・ 14 小時前
台灣安全四隻腳「賴打斷三隻」 韓國瑜金句被讚總統格局
綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，賴清德竟希望立法院長韓國瑜幫忙講話，韓國瑜今喊「自己生病卻要別人吃藥」，打臉綠營贏得滿堂彩。粉專大讚韓國瑜稱「台灣安全四隻腳，賴和民進黨打斷了三隻腳」，嘲諷綠營只會無能狂怒。網友直呼「感覺韓國瑜比較有總統的高度」。中時新聞網 ・ 8 小時前
曝對決蘇巧慧隱憂！藍委示警1事「影響藍白氣勢」 勸最晚這時確定人選
藍綠白積極備戰2026大選，其中民進黨新北市選區已拍板定調、由立委蘇巧慧扛下重任，藍白方面則僅有民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然表達參選意願，呼聲極高的台北市副市長李四川仍未表態。國民黨立委洪孟楷指出，隨著民進黨確定派蘇巧慧參選，藍白勢必得及早協調、盡可能在農曆年前確定人選，否則無論是新聞版面還是氣勢上，都會受到影響。洪孟楷在《POP 大國民》節目上指出......風傳媒 ・ 15 小時前
影/賴清德怕了？要韓國瑜聲援沈伯洋 郭正亮曝內幕：後面有話術
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，引發外界熱議，總統賴清德11日呼籲立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，引發外界討論。對此，前立委郭正亮認為，賴清德的目的是要藉機進行政治鬥爭，在接下來，賴可能就會說國民黨都不支持，「後面有話術」。中天新聞網 ・ 21 小時前
賴籲韓「聲援沈伯洋」 網出征嗆：到底誰是總統？
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，引發外界熱議，在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員來聲援沈，許多網友也在賴的貼文留言，但當中有不少負面內容，包括「總統是幹什麼用的，什麼都推」、「現在到底誰是總統」。中時新聞網 ・ 1 天前
林佳龍、吳釗燮惡鬥難解？周刊大爆內幕 外交部譴責「特定人士放話」
外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮「內鬥」傳聞喧騰多時，儘管林佳龍、總統府近一個月內數度出面滅火，但風波似乎未能平息，《鏡週刊》今（12）日再以「惡鬥內幕」為題報導。對此，外交部上午發出5點聲明，批評《鏡週刊》引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊努力造成傷害，並質疑近日屢有不明人士對外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。《鏡週刊》今......風傳媒 ・ 18 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前