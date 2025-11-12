被賴清德點名「維護國會尊嚴」...韓國瑜竟反要賴清德「廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力」：這樣才能解決問題

中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德昨日點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。韓國瑜今（12）日召開記者會，以四點建議賴清德，並稱台灣安全有四隻腳，「賴總統跟民進黨打斷了三隻腳」，希望賴清德以主席身份廢除台獨黨綱，並廢除中國為境外敵對勢力，才能解決問題源頭。

韓國瑜表示，身為立法院長，對立委言論自由、人身安全，以及在立法院質詢的時候，不受到恐嚇和威脅，這是立法院長職責所在，我們會盡全力保護好每一位立委的權責和他們的的權益，這點是無庸置疑

廣告 廣告

韓國瑜再說，針對賴清德總統要他出面為沈伯洋委員的事情來發聲，他很想講心裡的話，「一個人生病，讓別人吃藥」，從賴清德總統點這個名，可以明顯看得出來，「真的是自己生病，讓別人吃藥」。

韓國瑜說，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，第一隻腳是維護中華民國；第二隻腳是維護我們的民主自由；第三隻腳維護好美台關係；第四隻腳是維護好兩岸和平。兩個保護、兩個維護是我們台灣安全最重要的四隻腳，保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、兩岸和平。

韓國瑜表示，賴清德總統本身兼民進黨主席，黨政軍情所有的權力一把抓，「這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳」，民進黨的台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？賴總統今年一整年發動大罷免，如何保護好台灣的民主自由？賴總統宣佈中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳，維護好美台關係。

韓國瑜強調，賴清德總統如果要解決，真的幫沈伯洋委員，應該考量如何恢復這四隻腳，讓台灣平穩的站立在那裡。如果繼續消費沈伯洋，把沈伯洋被重慶公安局立案調查，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平，相信沈本人已經處在風口浪尖，心裡的壓力極其巨大，「我們要想怎麼幫沈，也幫台灣2300萬人，讓大多數的台灣人民過著幸福及快樂的日子，就要維護好台灣安全這四隻腳。」

韓國瑜說，他建議賴清德總統，面對沈伯洋這個事情，可以察覺到過去中共對台灣是文攻，現在已經開始針對立法委員立案調查，這一步下來，台灣人民是無法接受。真的要幫助沈伯洋，他呼籲賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手。

韓國瑜指出，第一，用民進黨主席身份立刻凍結或廢除台獨綱領，保護好中華民國；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由；第三，撤回中國為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話；第四，還是一樣繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決這個問題的上流源頭。

韓國瑜表示，接下來是沈伯洋個人的問題，一起來想辦法看如何讓他避開這一場不可測之兇險，他覺得賴清德總統如果這樣講出來才是負責任。而且對台灣2300萬人來說，「我們喘過一口氣，不要有戰爭的壓力，對我們周邊的國家日本、新加坡、南韓和東南亞國家，包括美國，大家看到台灣海峽兩岸戰爭的隱性被拆除掉，讓台灣人民呼吸到安全、甜美的空氣，這不是美事一樁嗎？」

韓國瑜表示，以上是他對賴清德總統點他的名，他發自內心來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。

（圖片來源：總統府、三立新聞）

更多放言報導

沈伯洋屢遭中共威脅全球追捕...賴清德終於發聲！喊話韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」：否則明日就是藍白任何一個人

韓國瑜任慶籌會主委「出槌一籮筐」！國慶場合「告洋狀」抹黑、誤念總統講稿「典禮暫停數秒」超尷尬