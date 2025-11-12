被賴清德點名 韓國瑜最新影片吐心聲：老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄

韓國瑜分享字畫，被外界認為別有含意。翻攝韓國瑜臉書



中國官方以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至中國央視也播放沈伯洋相關的紀錄片，引起國內軒然大波。賴清德總統昨天（11／11）也公開喊話，請立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。被總統點名，韓國瑜雖並未回應，但今天（11／12）臉書發布一段影片中提到，辦公室有一副墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜也意有所指說，主人不要鞭打老牛，老牛仍有爆發力，會加快步伐，象徵自己的心情。

韓國瑜於臉書發出最新「韓院長上工囉」影片，片中他分享院長室的一幅字畫，韓國瑜表示，這幅字畫，自己特別請國內名書法家張炳煌教授幫他寫的，代表自己的心情，老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄，老牛知道太陽要下山了，主人不要鞭打，就會加快步伐，象徵自己的心情。

韓國瑜也直言，擔任立法院長像條老牛一樣，知道自己年紀已經大，青春年華不再，剩下的是什麼呢？不待揚鞭，不需要任何人告誡他、鞭策他，努力的把工作做好，因為來日無多，所以特別寫了這14個字，放在這裡勉勵自己，勤奮工作、認真工作，為國家、為社會、為人民能做多少算多少，這是給自己的一個期許，也把這14個字跟大家分享。

韓國瑜也發文表示，老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩，颱風天上班的大家一起加油，時間換來的是看得更遠的智慧，穩穩前行。

該貼文不到2小時就吸引2.5萬人按讚，網友也紛紛留言「韓院長是最有爆發力的」、「有良知的政治家想到的都是為人民造福」、「台灣有你真好」、「最有總統的格調，胸懷人民的院長」「您總是為國為民，永不放棄，我們都在，也永不會離開。」

