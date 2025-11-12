被賴點名「聲援沈伯洋」！韓國瑜發威噴金句
[NOWnews今日新聞] 中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜今（12）日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文分享自己的工作日常，提到任立法院長，像是老牛一樣，「不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我」。
韓國瑜今（12）日受訪回應總統賴清德表示，「我很想講我心裡的話，今天一個人生病，讓別人吃藥」。他以「桌子有4隻腳」形容台海安全的4重點：保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平，但其中3隻腳已被賴給破壞，所以他呼籲賴凍結、廢除民進黨台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力說法才是解決問題的辦法。
韓國瑜也在臉書發布「韓院長上工囉！」影片，分享了辦公室一幅請國內知名書法家張炳煌教授寫的墨寶，寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」兩句話，代表了他的心情；韓國瑜解釋道，「老牛啊，知道太陽要下山了，主人不要鞭打我，我自己會加快我的步伐。」
韓國瑜表示，擔任立法院長，像是老牛一樣，知道自己年紀已大，青春年華已經不在，「那剩下的是什麼呢？不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我」，努力地把工作做好，因為來日無多，所以特別以這14字勉勵自己，勤奮工作、為國家、為社會、為人民，能做多少就做多少，這是他對自己的期許。
