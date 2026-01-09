被起訴氣炸！館長喊要賴清德出庭作證：司法迫害、這是冤案

政治中心／劉宇鈞報導

館長直言，對於判決結果，他一點都不意外。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

網紅館長陳之漢去年10月間直播時，公開嗆聲要對總統賴清德斬首，還暗示支持武力犯台，如今遭起訴。對此，館長今（9）日晚間開直播說，台灣沒救了，這是司法迫害，他要聲請法庭公開直播，也要聲請賴清德出庭作證，如果賴拒絕，這就是冤案。

去年10月間，「館長」陳之漢於直播時，公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並表示「兩岸一家親，我們都是中國人」暗示支持武力犯台等語，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，今日偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌，對「館長」陳之漢提起公訴。

館長在直播上表示，台灣沒救了，今天一但沒把民進黨換下來，會很難生存，民進黨就是要散播仇恨，就是台灣最大的阻力，民進黨絕對不會讓他好過，賴清德也對他恨的牙癢癢，他記得去年10月份交保後，律師跟他說很難被起訴，就算問10個律師，都會說這很難起訴。

館長指出，恐嚇罪最大的成罪條件，就是要讓人心生恐懼，檢察官有找賴清德作證嗎？賴清德有公開表達害怕嗎？在台灣司法中，恐嚇罪難成立，所以台灣黑幫橫行，他只是在跟聊天室對話，在談中共軍事演習等。

館長直言，對於判決結果，他一點都不意外，如果是民進黨罵在野、設靈堂都不會有事，很多街頭抗爭，綠營帶領都很激烈，有任何人被法辦嗎？他只是轉述聊天室內容，如今卻被起訴，很多青鳥因為他被起訴很高興。

館長提到，他一邊跟黃國昌吃飯，一邊看新聞，黃跟他說，連自己都被貪污罪辦，何況是他，他問黃被起訴有道理嗎？黃回說，以常理來看，當然沒道理，但不能以常理來判斷民進黨，民進黨就是這樣。

館長強調，對於起訴內容，他實在不懂，法律到底怎麼了，法律難道可以隨便寫？這就是司法迫害，檢察官真的很誇張，他已經跟律師說，要聲請法庭公開直播，也要聲請賴清德出庭作證，如果賴出庭說害怕，那再來聊，如果賴拒絕，這就是冤案。

