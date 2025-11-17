被超車不爽併排擋道 中校惡搞士官長判刑半年

去年（113年）5月國防部內發生一起衝突，法律司的鄭姓中校因行車遭蕭姓士官長切換車道，心生不滿，當兩人在國防部附設私立幼兒園再度碰面時，鄭男竟刻意併排停車阻擋蕭男上車，台北地院近日審結後認定構成強制罪，判鄭男6月徒刑。

國防部。 （圖／中天新聞）

回顧全案，案發當天鄭男因在路上被蕭男突然變換車道擋到自己的車輛，因而心懷不滿，當他在幼兒園門口發現蕭男正在後車廂處時，便將車輛併排停在蕭男車輛左側，使其無法開門進入駕駛座。雙方爆發激烈口角，鄭男更嗆聲「不讓你進去阿怎麼樣」、「擋到你就爽」，蕭男憤而提告公然侮辱及強制罪。

台北地檢署偵查時，雖然蕭男指控鄭男比中指侮辱他，但行車紀錄器未能拍攝到相關畫面，檢方因此對公然侮辱部分予以不起訴。然而，鄭男車輛確實阻擋蕭男進出車內長達2分鐘以上，檢方認定涉犯強制罪而提起公訴。

鄭姓中校在法院審理時辯解，蕭男並非完全無法上車，只是不方便而已，難以認定其權利遭到侵害。他聲稱當時趕著上班，並無阻擋對方之意，雖然說話帶有情緒，但不能因此推論有犯罪故意。

然而，法官調查後發現，案發當時周邊仍有多個車位可供停放，鄭男卻捨棄路邊停車格，刻意選擇併排停車，並說出「不讓你進去」、「擋到你就爽」等挑釁言語，顯示其主觀上確有故意阻擋之意圖。

法官最終認定，鄭姓中校以強暴手段妨礙蕭姓士官長開啟車門及駕車離去的權利達2分17秒之久，已構成刑法強制罪，因此判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

