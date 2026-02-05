被趕出家門？鄭運鵬現身北車地板呼「原來坐在這的感覺是這樣」 網瘋問：模型買太多嗎

鄭運鵬日前在社群平台分享自己坐在台北車站大廳的第一視角畫面，意外引發網友熱烈討論。（翻攝自臉書/鄭運鵬）

前立委鄭運鵬去年（2025）7月接任交通部所屬的台灣世曦工程顧問公司董事長後，時常透過社群平台分享工作與生活點滴，親民又不拘一格的風格，累積不少網路好感度。近日，鄭運鵬突然曬出一張「坐在台北車站大廳」的第一視角照片，畫面曝光後迅速在網路掀起討論，短時間內湧入上千則留言，不少網友紛紛關心他的近況，也意外引發一波幽默互動。

鄭運鵬現身台北車站大廳？ 第一視角貼文曝光掀網友關注

鄭運鵬前天（4日）在社群平台發布一張照片，只見他席地坐在台北車站大廳地板上，鏡頭從低角度拍攝前方人來人往的空間，畫面中僅露出一雙皮鞋，雙腳交疊，氛圍顯得相當輕鬆。他並在貼文中寫下：「原來坐在台北車站大廳的視角和感覺是這樣。」短短一句話，卻引來大量討論。

為何坐在地板？ 網友聯想到模型興趣笑稱「被趕出家門」

貼文曝光後，迅速吸引網友按讚留言。由於鄭運鵬過去常分享購買模型、組裝鋼彈等興趣日常，不少網友幽默留言調侃：「您是買太多模型被趕出家門嗎？」「沒揪」「打地舖勇者」「要躺著才接地氣」「難怪要開盈利模式了」「看來是買太多鋼彈回不了家…」「這裡不需要紙箱😆還好嗎？不然我借你10塊錢🤣」，玩笑式的關心讓留言區氣氛相當熱鬧。

黑格子有玄機？ 鄭運鵬親自回應引發另類討論

除了生活話題，留言區也延伸出另類觀察。有網友指出，「江湖傳說，大家只會坐黑格，不會坐白格，是真的嗎？」對此，鄭運鵬本人也親自回覆，表示這可能與心理學或視覺引導有關，甚至提到值得進一步研究，幽默又理性的回應再度引起網友共鳴。

社群風格成亮點 台灣世曦董事長親民互動再成話題

事實上，自接任台灣世曦工程顧問公司董事長以來，鄭運鵬不僅分享公司活動，也曾被拍到穿著工作背心現身漫畫博覽會購買模型，展現與傳統官派董事長截然不同的形象。

