被趕出豪宅！ 捲入艾普斯坦性醜聞 英國安德魯王子遭「撤銷頭銜」

英國白金漢宮30日宣布，安德魯王子已被剝奪「王子」頭銜，還被國王查爾斯三世趕出他在溫莎城堡附近的皇家別墅，理由就是安德魯跟已故美國性犯罪者艾普斯坦牽扯上的性醜聞，有損王室形象。

安德魯（左）的王子頭銜被宣布撤銷，英國國王查爾斯3世（右）也令他搬離皇家豪宅。（圖／達志影像美聯社）

英國白金漢宮發布重大決定，國王查爾斯三世已剝奪弟弟安德魯的王子頭銜，並將其趕出位於溫莎城堡附近的皇家別墅。這項決定源於安德魯與已故美國性犯罪者艾普斯坦相關的性醜聞，白金漢宮強調已啟動「正式程序」執行這些措施。此事件引發英國民眾兩極反應，有人認為安德魯讓國家蒙羞，也有人對他被剝奪一切表示同情。

這不是安德魯首次因醜聞而受到懲處，他早在2019年就因相關事件全面退出王室職務。如今被進一步拔除所有頭銜，不能再被稱為王子，使他與艾普斯坦相關的性醜聞再次成為公眾關注焦點。對於這起涉及未成年人的案件，情況變得極為複雜。

安德魯可能面臨在英國被「流放」的處境，未來或許會消失在莊園中，不再公開露面。儘管安德魯的王室身分已走到盡頭，但他對所有指控仍全盤否認。這個案件尚未結束，安德魯是否能重返公眾視野，目前尚無定論。英國民眾對此事反應不一，有人表示這件事讓國家和所有人蒙羞，也有民眾擔憂安德魯一下子被剝奪太多，可能逼他走上絕境。白金漢宮的決定顯示王室對維護形象的重視，也反映出面對嚴重指控時王室的處理方式。

