被路邊炸彈嚇到? 王毅倉皇取消訪索馬利亞 以色列外長去了「索馬利蘭」

台灣早在 2020 年即與索馬利蘭互設代表處，是最早與其建立實質官方關係的政治實體之一，但相關說法也再度引發對「國家承認」與國際法定位的爭議。 圖：取自外交部臉書

[Newtalk新聞] 中國外交部堅持長達 36 年的「新年首訪非洲」傳統，今年卻臨時「喊卡」。中國外交部長王毅原訂於 1 月 7 日至 12 日巡迴訪問衣索比亞、索馬利亞等國，然而 11 日《界面新聞》引述中國駐索馬利亞大使館證實，原訂 9 日的訪索行程已因「日程安排」緊急推遲。據消息，必經道路摩加迪休（Mogadishu）現場遭遇爆炸威脅，代表團因安全考量而撤退。

根據 X 帳號「文北」與「量子·王文哈哈」指出，王毅原訂降落的索馬利亞首都摩加迪休，近日局勢惡化。儘管索馬利亞政府為迎接中國代表團已實施長達 48 小時的宵禁，但據傳在王毅座機進入索國領空之際，摩加迪休一條代表團必經的道路竟遭到炸彈襲擊。

廣告 廣告

而據相關情報指出，發動攻擊的疑似是受以色列支援的獨立武裝力量。代表團擔心，這起爆炸不僅會癱瘓接機動線，甚至直接威脅到中方外交官的人身安全，因此代表團在最後一刻因安全考量取消行程。

索馬利蘭 1991 年從「索馬利亞共和國」中獨立出去，但目前尚未普遍被國際正式承認其國際地位。 圖：翻攝自 X

X 帳號「runrus2025」分析指出，王毅行程臨時調整的關鍵原因可能也與以色列有關。以色列外交部長在王毅啟程前夕（6日）搶先到訪了從索馬利亞獨立出去、但不獲國際普遍承認的「索馬利蘭」（Somaliland），與中國一直強調的「主權完整」原則違背。

面對各界質疑，中國駐索馬利亞大使館對外僅表示「因日程安排原因調整」，正與索方保持溝通。而《路透社》引述不願具名的索馬利亞總統府官員說法，稱代表團訪問是因「技術性問題」而推遲，具體原因與未來安排將稍後公布。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不聽川普命令請辭 Fed主席竟遭刑事調查! 離譜罪名曝光 鮑爾強硬回應了

(影) 法醫比救護車還早到? 河南死亡學生胸口詭異針孔疑器官移植 民眾對峙特警